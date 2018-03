Mit einem „Dzien dobry“ begrüßt

Anzeige

Viernheim.Mit einem herzlichen „Dzien dobry“ begrüßte Bürgermeister Matthias Baaß im Ratssaal des Rathauses 18 Schüler aus Ciechanów, der polnischen Partnerstadt von Viernheims Partnerstadt Haldensleben. Die zwischen 15 und 17 Jahre alten Gastschüler halten sich noch bis zum 23. März in Begleitung ihrer Lehrerinnen Halina Borkowska und Anna Chachúla im Rahmen eines Schüleraustausches der Alexander-von-Humboldt-Schule (A-v-H) mit dem Zygmunt-Krasinski-Lyzeum in Deutschland auf.

Es gehört schon zur Tradition, dass Austauschschüler zusammen mit ihren gleichaltrigen deutschen Mitschülern offiziell vom Bürgermeister empfangen werden. Karin Kelso, Silke Rothe und Michael Quirmbach, die verantwortlichen A-v-H-Lehrer, sowie die beiden polnischen Lehrkräfte zeigten sich erfreut über den neuerlichen Empfang im Rathaus. Dabei betonte der Bürgermeister die Notwendigkeit, miteinander im Gespräch zu bleiben und über Grenzen hinweg auf Entdeckungsreise zu gehen. Insbesondere mit Gleichaltrigen, die eine andere Sprache sprechen, zu diskutieren, über Vergangenes und Aktuelles, auch über die Geschichte und Beziehungen der beiden Länder. Interessiert nahmen die Gastschüler die Informationen des Bürgermeisters über Viernheim, seine Infrastruktur und seine Menschen auf – insbesondere über die sich anbahnende Städtepartnerschaft mit Mława.

„Ich freue mich immer über Austausche dieser Art, persönliche Begegnungen von Mensch zu Mensch und Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. Nur so lassen sich Vorurteile abbauen, nur so erfährt man, wie Menschen in anderen Ländern leben, wie sie tatsächlich sind“, stellte der Bürgermeister abschließend fest. Schließlich seien die Interessen junger Menschen in allen Ländern die Gleichen. Sein Dank galt insbesondere den verantwortlichen Lehrern für die Organisation und Abwicklung solch wichtiger Treffen.