„Mit eiserner Härte gegen Extremismus“

Viernheim.Die Junge Union (JU) Viernheim will im Lauf des Jahres drei Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten durchführen. Den Auftakt machte nun ein Vortrag zum Thema „Extremismusbekämpfung und -prävention in Hessen“, für den der hessische Landtagsabgeordnete Ismail Tipi gewonnen werden konnte.

Die Veranstaltung wurde auf Anregung des stellvertretenden JU-Vorsitzenden Carlo Brandmüller organisiert, stieß aber nur im engeren Kreis der christdemokratischen Jugendorganisation auf Interesse. Dabei stand ein Thema im Mittelpunkt, das weit über die Landesgrenzen hinaus vielfältig und intensiv diskutiert wird.

In der Kulturscheune sprach auch der hessische Landtagsabgeordnete Alexander Bauer (CDU), der den Anwesenden den Schulungs- und Lehrfilm „Radikal“ ans Herz legte. „Der Film ist für die Präventionsarbeit mit jungen Menschen ab 14 Jahren eignet und spricht diese Zuschauer auf Augenhöhe an. Es werden Radikalisierungsprozesse in den Bereichen Linksextremismus, Rechtsextremismus sowie Islamismus und Salafismus nachgezeichnet“, sagte er. Es würden aber auch Anknüpfungspunkte angeboten, die ein eigenständiges Meinungsbild und Argumentationsfähigkeiten ermöglichten.

Außerdem lobte Bauer die Einrichtung des Hessischen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (HETAZ) in Wiesbaden als wichtigen Schritt gegen extremistische Bestrebungen in Hessen. Aus der Praxis berichtete Ismail Tipi, CDU-Abgeordneter im Hessischen Landtag und Vorsitzender des Landesfachausschusses Integration mit türkischen Wurzeln, der in der Vergangenheit immer wieder durch klare Forderungen auffiel.

Er verriet auch, was er machen würde, wenn er einen Tag lang Bundeskanzler wäre. So forderte er ein Kopftuchverbot bei Minderjährigen in Kitas und Schulen. Die Diskriminierung von Nicht-Muslimen sowie Antisemitismus sollten in den Schulen keinen Platz finden. Er würde ein Betätigungsverbot für Salafisten aussprechen und Paralleljustiz und -gesellschaften verhindern. „Ich würde sogenannte Friedensrichter vor den Kadi stellen und nach Verurteilung in ihr Land abschieben. Ich würde das Scharia-Recht in allen Bereichen verbieten, denn die Scharia steht nicht über unserem Gesetz“, äußerte sich Tipi deutlich.

Der Landtagsabgeordnete betonte: „Ich wäre auf keinem Auge blind und würde gegen jegliche Art des Extremismus vorgehen, und das mit eiserner Härte. Ich würde alles tun mit einem Dekret, Erlass oder anderen rechtsstaatlichen Entscheidungen, um die Gefahr und Bedrohung für unser Land und seine Bürger zu verhindern.“ Dazu zählten auch Verbote von Vollverschleierungen sowie Verbote von Burka und Burkini. Eine Geschlechtertrennung sei weder in Schulen noch in der Gesellschaft zuzulassen.

Aussagen, die bei der Viernheimer JU für zustimmendes Kopfnicken sorgten. Solche Statements haben Ismail Tipi aber auch schon viel Ärger und auch Drohungen eingebracht. Und doch: Er will auch weiterhin klare Worte finden.

