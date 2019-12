Mit „Gangsta-Oma“ zum Sieg

Viernheim.Nach fast zwei Stunden Lesen und Zuhören sind die Schüler gespannt: Wer hat den Vorlesewettbewerb an der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) gewonnen? Sandrine Rommel macht es nicht unnötig spannend: „Schulsiegerin ist Tabea Watschon“, verkündet die Lehrerin die beste Vorleserin der sechsten Klassen.

Die Schülerin aus der Klasse 6aG hat die Jury mit ihrem Vorlesen überzeugt. Sie kann sich als Gewinnerin über eine Urkunde samt Buchgeschenk freuen und wird die AvH in der nächsten Runde vertreten. „Vielleicht schafft sie es ja sogar zu den besten Vorlesern Deutschlands“, meint Sandrine Rommel, die den diesjährigen Vorlesewettbewerb organisiert hat und die Schüler lobt: „Es erfordert viel Mut, hier in diesem Wettbewerb zu lesen.“ Nach Tabea Watschon haben das der Zweitplatzierte Amine El Belghiti (Klasse 6bR) und Beste Esendemir aus der Klasse 6bG, die auf dem dritten Platz landet, am besten gemeistert und dürfen sich ein Buch aussuchen.

Die sechsten Klassen der einzelnen Zweige hatten ihre Vertreter in einem internen Ausscheid bestimmt, jede Klasse schickte zwei Teilnehmer. Neben den drei Siegern lesen Suela Kocbay (6aR) und Chiara Rein (6cR) vor. Kurios ist die Teilnahme der Klasse 6aH – sowohl die Vorleserin als auch ihre Vertretung ist krank, so dass mit Artur Antel spontan ein Mitschüler unvorbereitet einspringt.

In der ersten Runde des Vorlesewettbewerbs wird den Schülern ein unbekanntes Buch vorgelegt, die Lehrer haben „Gangsta-Oma“ von David Walliams ausgesucht. In der zweiten Runde lesen die Schüler aus einem eigenen Buch, in dem sie selbst die Textpassagen ausgewählt haben. Schulsiegerin Tabea hat sich für „Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone“ entschieden, Amine liest aus „Die Knochen der Götter“ und Beste hat den Klassiker „Hanni und Nanni im Landschulheim“ vorbereitet.

Bei allen Lesevorträgen achtet die Jury – die Lehrer Nadine Schuh und Jonas Gerlach, Evelyn Thiele und Luisa Herschel vom Team der AvH-Bibliothek sowie Alexandra Esslinger von der Buchhandlung Schwarz auf Weiß – auf die Lesetechnik, die Textgestaltung und das Textverständnis der Schüler. Während die Jury die Punkte zusammenrechnet, verkürzt Dieter Augstein den Sechstklässlern die Wartezeit auf den spannenden Moment mit einer lustigen Adventsgeschichte – und zur Siegerehrung schaut dann sogar noch der Nikolaus vorbei. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019