Mit Gefühl ins neue Jahr

Viernheim.Konzerte zum Jahresausklang sind in Viernheims Kultkneipe „Deutsches Haus“ Tradition. Diesmal gastiert die Band Feel in der urigen Gaststätte in der Weinheimer Straße, wo es nach eigenen Angaben das letzte Weizenbier vor der Autobahn gibt. Das Akustikkonzert findet am heutigen Samstag, 29. Dezember, ab 19 Uhr statt.

Der Name der Band kommt nicht von ungefähr. Feel legt viel Gefühl in die Songs aus allen Epochen der Rock- und Pop-Geschichte, die von den fünf Hobbymusikern in eigenen Arrangements präsentiert werden. So entstehen intensive, eigenständige Versionen mit viel Liebe auch zum leiseren Detail. Der Spaß wird dabei nicht zu kurz kommen. Wer Meilensteine der eigenen Musikbiographie wiedererkennt, der darf gerne mitfühlen und mitsingen.

Feel, das sind Thorsten Popp (Lead Vocals und Guitar), Bruno Kempf (Drums und Backing Vocals), Knut Weidner (Bass) sowie Michael Ernst und Lutz Ackermann (Guitars und Backing Vocals). Für den guten Sound sorgt Hansi Groß.

Eintritt kostet fünf Euro

Das Musikereignis zum Jahresausklang ist fester Bestandteil im Programm von Wirt Michael Wunderle. Es bietet vielen „Vernemern“ und auch solche, die nur über die Festtage zurück in ihrer Heimatstadt sind, die Gelegenheit, um im „Deitsche“ Freunde und Bekannte zu treffen und einen Abend mit toller Live-Musik zu genießen.

Das „Deutsche Haus“ hat samstags ab 16 Uhr geöffnet und bietet eine gut bürgerliche Küche. Die Musik beginnt pünktlich um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018