„Mit Gott feilscht man nicht“

Viernheim.„Das ist jetzt die dritte Welle“, begrüßt Weihbischof Franziskus Eisenbach die Firmlinge, „aber nicht etwa an Infektionen, sondern von der Strahlkraft des Heiligen Geistes“. 51 Bewerber, darunter 48 Jugendliche und drei Erwachsene, bekommen in diesem Jahr das Sakrament der Firmung gespendet. Die entsprechenden Gottesdienste hat die katholische Kirche auf drei Termine aufgeteilt, am Samstag fanden die letzten beiden statt.

Der emeritierte Mainzer Weihbischof Franziskus Eisenbach feierte zusammen mit Pfarrer Ronald A. Givens und Gemeindereferentin Dorothea Busalt in der Apostelkirche und spendete den Firmanden das Sakrament, das den Bund mit Gott bestätigt. „Gott zu folgen hat Folgen“ betonte der Weihbischof in der Predigt und erzählte von seiner Jugend. Als 18-Jähriger habe er Gott gebeten, doch sein Leben statt das einer schwangeren Mutter von vielen Kindern zu nehmen. „Das war reichlich naiv“, findet Eisenbach heute, „denn mit Gott kann man nicht feilschen.“ Aber man könne seine Lebenseinstellung danach ausrichten, dass Gott sich um jeden Einzelnen sorge und über das Leben jedes Christen entscheide. Zur Spendung des Sakraments zeichnete Weihbischof Eisenbach mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn der Firmlinge und segnete sie mit den Worten „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“

Das Sakrament der Firmung empfingen Leontyne Adler, Denise Albert, Fabius Bickel, Sophie Bienias, David Blaeß, Jennifer Hauer, Paula Herrmann, Janis Illert, Charlotte Jakobs, Vincent Kickel, Nico Mandel, Julia Ringhof, Tamás Schmeck, Marie Seitz, Sophie Smyczek, Johanna Stimpel, David Swoboda, Alessio Asaro, David Bechtel, Anna Dewald, Eva Gutperle, Isabella Iatroudakis, Sarah Klee, Tom Kühner, Jennifer Large, Moritz Pastor, Sophie Pfenning, Deborah Piccione, Emilie Plavcic, Mika Seifert, Lillian Stewart, Nick Sykora und Sara Zgaljic. su

© Südhessen Morgen, Montag, 28.09.2020