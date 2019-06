Mit großem Vorsprung ins Ziel

Viernheim.Die hessischen Staffelmeisterschaften waren für die Leichtathleten des TSV Amicitia Viernheim ein voller Erfolg. In Groß-Gerau sicherten sie sich gleich zweimal den Titel und einmal Bronze.

Den Anfang machten die Staffeln der Jugend U14. Die Viernheimer Mädchen und Jungen waren mit der zweitbesten beziehungsweise besten Vorleistung gemeldet. Allerdings hatten einige Staffeln über vier Mal 75 Meter keine Zeit bei der Meldung angegeben.

In der männlichen Jugend U14 qualifizierte sich das Viernheimer Quartett in der Besetzung Luca Kohl, Luis Heimberger, Tobias Kumb und Raphael Botta in 42,11 Sekunden souverän für das Finale. In den Vorläufen der weiblichen Jugend stellten Alesia Gojani, Katharina Werner, Kim Kärner und Nina Stöhr in 42,25 Sekunden ihre Saisonbestzeit ein. Dennoch verpassten sie den Einzug in den Endlauf als Siebte denkbar knapp.

Überraschend gewonnen

Katharina Stumpf, Nadine Gutperle, Susan Münchenbach und Katharina Hoock konnten ihren Vorlauf über vier Mal 100 Meter überraschend gewinnen. Damit war ihr Ziel, den Endlauf zu erreichen, bereits erfüllt. Mit der drittschnellsten Zeit in der Vorrunde konnten sie sich dennoch kleine Hoffnungen auf einen Podestplatz machen.

In der weiblichen Jugend U20 fand aufgrund des kleinen Teilnehmerfeldes direkt das Finale statt. In gewohnter Besetzung präsentierten sich Lilly Breunig, Chantal Schramm, Kira Hambücher und Emilie Meier über vier Mal 100 Meter stark. Schlussläuferin Meier brachte das Staffelholz mit über einer Sekunde Vorsprung ins Ziel.

In 47,82 Sekunden sicherten die Athletinnen sich nicht nur den Meistertitel, sondern verbesserten auch erneut den Stadtrekord. Somit sind sie die erste weibliche Staffel, die unter der 48-Sekunden-Marke blieb.

Auch die Senioren des TSV Amicitia nutzten ihre Chance über vier Mal 100 Meter. Maximilian Lindermann, Jochen Hofmann, Roland Münchenbach und Günter Schramm starteten als einziges Quartett in der Altersklasse M30.

Nach drei Wechseln lagen die Viernheimer im Vergleich mit den anderen Senioren-Staffeln deutlich vorne. Allerdings konnte Schramm nach einer Verletzung nicht sein volles Potenzial abrufen. In 52,03 Sekunden sicherten sie sich dennoch die Goldmedaille.

Nach einer Mittagspause standen die weiteren Finalläufe auf dem Programm. In der männlichen Jugend U14 bestätigte das Viernheimer Quartett seine Leistung aus dem Vorlauf. Nach 42,64 Sekunden überquerte Schlussläufer Raphael Botta die Ziellinie. Damit kamen die Viernheimer hinter den Staffeln des TSV Friedberg-Fauerbach (40,21 Sekunden) und der LG Eintracht Frankfurt (41,06 Sekunden) auf den dritten Platz.

Im Endlauf der Frauen verloren die Viernheimerinnen zunächst gegenüber der Konkurrenz. Auf der Zielgeraden wurde es dennoch knapp. Susan Münchenbach und Katharina Hoock kämpften sich immer weiter an die Staffeln des ASC Darmstadt und der LSG Goldener Grund Selters heran.

Die drei Schlussläuferinnen kamen innerhalb von nur sechs Zehnteln ins Ziel. Die glücklichen Bronzemedaillengewinnerinnen kamen jedoch aus Darmstadt. Das Viernheimer Quartett musste sich in 50,64 Sekunden mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. Vorne ging der Sieg souverän an die Sprinterinnen der LG OVAG Friedberg-Fauerbach (49,36 Sekunden) vor der Staffel der Startgemeinschaft Untermain (49,72 Sekunden).

