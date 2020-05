Mit Grüffelo auf Schnitzeljagd

Viernheim.Die Katholische Kindertagesstätte St. Hildegard hat eine familienorientierte Schnitzeljagd rund um den Viernheimer Anglersee veranstaltet. Alle Kita-Familien erhielten einen Brief, in dem nicht nur in einem Rätsel der Startpunkt der Schnitzeljagd verborgen war, sondern auch auf die zurzeit geltende Abstands-, Kontakt- und Hygieneregeln hingewiesen wurde. Die Schnitzeljagd orientierte sich am beliebten Kinderbilderbuch „Der Grüffelo“ von Julia Donaldson, illustriert von Axel Scheffler.

Bei einer reinen Gehzeit von knapp einer Stunde traf man gemeinsam mit der Maus auf Schlange, Fuchs und Eule, die verschiedene Aufgaben für die Kinder und deren Familien bereithielten. Natürlich durfte auch der Grüffelo nicht fehlen. Dem begegnete die Maus am Spielplatz und die Kinder und deren Familien erfuhren durch einen Text, dass auch der große und furchteinflößende Grüffelo Angst haben kann: „Die Maus sagte nun zu dem Grüffelo: Hab’ du keine Angst und sei wieder froh! Die Kinder zu Hause sie malten schon lange an ihrem Stein für die Mutmachschlange! Schau’ her, die Schlange ist bunt – macht froh! Erstaunlich – sagte der Grüffelo!“ So entstand am Ende der Wegstrecke eine farbenfrohe Steinschlange.

Die Mutmachschlange soll nach Angaben der Veranstalter allen Waldbesuchern in der Coronazeit Mut geben. Gerne dürfen auch weiterhin bunte und verzierte Steine am Parkplatz an der L3111 bei der Feuerwehr angelegt werden. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.05.2020