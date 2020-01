Mit Herz und Verstand die Zukunft ansteuern

Viernheim.„Abi – und nun?“, fragen sich viele Schüler. Denn es ist gar nicht so einfach, sich nach der Schule für einen Beruf oder einen Studiengang zu entscheiden. Doch wer nach dem Abitur nicht in der Luft – oder auf der Couch – hängen will, der sollte sich schon während der Schulzeit orientieren.

Das weiß auch das Förderband Viernheim, weshalb die Jugendberufshilfe des Vereins diese Woche ein Seminar an der Albertus-Magnus-Schule angeboten hat. Und zwar nicht für die Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen, sondern für die zehnten Klassen.

Einen Tag lang versammelten sich jeweils zwei der insgesamt vier Klassen in der Aula zur Berufs- und Studienorientierung. Dort bereiteten Cornelia Dewald, Kerstin Schippmann-Vetter und Nicolai Wolk vom Förderband die Jugendlichen zunächst auf bevorstehende Interviews vor. Denn das Förderband hatte für das Seminar drei ehemalige Abiturienten der AMS eingeladen: Thomas Klauder, selbstständiger Unternehmensberater, Michael Haas, Erzieher im Kindergarten St. Michael, und Jascha Detig, Leiter der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim. Die Schüler überlegten sich vorab Fragen, die sie den drei Gästen stellen wollten – etwa darüber, wie sie es geschafft haben, den für sie richtigen Beruf zu finden, wer ihnen dabei geholfen hat, was sie dafür studiert oder welche Ausbildung sie dafür absolviert haben. Nach den Interviews fanden die Schüler sich in vier Gruppen zusammen. Gemeinsam sollten sie die Gespräche nachbereiten, um dann zum Abschluss einen Vortrag zu halten und ihren Mitschülern die Botschaft zu präsentieren, die sie aus den Gesprächen für sich mitgenommen hatten. Und die Zehntklässler waren dabei sehr kreativ: Eine Gruppe spielte ein kurzes Theaterstück, über einen, der sein Studium abbrechen will, am Ball bleibt und später sehr erfolgreich wird.

Kreative Gruppenarbeit

Ein weiteres Team reimte ein Gedicht, eine Gruppe erstellte eine Power-Point-Präsentation, und einige Schüler bemalten ein Plakat mit Herz, Verstand und einer hügeligen Landschaft. Ihre Botschaft lautete: Es wird viele Höhen und Tiefen geben, aber wer auf sein Herz und seinen Verstand hört und sich Raum und Zeit gibt, wird am Ende schon das Richtige tun.

„Ihr habt das alle sehr gut gemacht, ich bin richtig stolz auf euch“, lobte am Ende Cornelia Dewald vom Förderband. mek

