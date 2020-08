Mit Kita-Plätzen deutlich unterversorgt

Viernheim.In der Stadt fehlen Betreuungsplätze, im kreisweiten Vergleich liegt Viernheim bei der Kita-Versorgung aber im Mittelfeld. Das wurde in der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am Mittwochabend deutlich. Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 5. Juni den Kindertagesstättenentwicklungsplan und die Aufstellung von Betreuungsplätzen in Krippen sowie Kitas zur Kenntnis genommen,

...