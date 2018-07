Anzeige

VIERNHEIM. Seit 1. November freut sich das Team der Chirurgischen Praxis Dr. Denkel, Dr. Bayer und Dr. Neumann im St.-Josef-Krankenhaus Viernheim über eine neue Kollegin: Dr. Renée Marquet verstärkt das Team als Stationsärztin auf den chirurgischen Stationen 1 und 4 sowie in der Chirurgischen Praxis. Dr. Marquet absolvierte ihr Medizinstudium von 1983 bis 1985 an der Universität Heidelberg. Den klinischen Teil der Ausbildung absolvierte sie ab 1985 bis zu ihrem Staatsexamen und ihrer Promotion 1989 im Universitätsklinikum Mannheim. Bis zum 31. Oktober arbeitete sie im Theresienkrankenhaus Mannheim in der Anästhesie und Gefäßchirurgie, zuletzt hauptsächlich in der Gefäßchirurgischen Ambulanz mit den Prioritäten Venenerkrankungen, Durchblutungsstörungen und Wundmanagement.

Wundmanagement als Schwerpunktaufgabe

Kontakt Chirurgische Praxis Chirurgische Praxis Dr. Denkel, Dr. Bayer und Dr. Neumann Seegartenstraße 4-6 im St.-Josef-Krankenhaus Telefon: 06204/98 67 40 www.chirurgie-viernheim.de

Die moderne Wundbehandlung ist individuell, phasengerecht und problemorientiert. Zur Auswahl der geeigneten Wundauflagen bei chronischen Wunden ist eine gute Anamnese und Beurteilung der Wunde sehr wichtig. Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom und Dekubitus sind die häufigsten Arten chronischer Wunden. Der Vorteil der innovativen Wundauflagen: Sie verkleben nicht mit der Wunde, so dass dem Patienten Schmerzen beim Verbandswechsel weitgehend erspart bleiben. Außerdem können diese Auflagen deutlich länger auf den betreffenden Stellen verbleiben. Bei besonders tiefen, großen und infizierten Wunden ist die Versorgung mit einem Vakuumverband möglich. Dabei wird die Wunde luftdicht abgedeckt, der Unterdruck wirkt sich günstig auf die Heilung aus. Diese Therapie kann so wohl stationär als auch ambulant durchgeführt werden. Dr. Marquet möchte deshalb ihren Schwerpunkt im St.-Josef-Krankenhaus neben der stationären Versorgung der Patienten auch auf das Wundmanagement legen. Darüber hinaus möchte sie aber vor allem als Bindeglied zwischen den stationären Patienten der verschiedenen chirurgischen Fachrichtungen und den Belegärzten wirken. Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und eine gute Zusammenarbeit liegen den Mitarbeitern des St.-Josef-Krankenhauses sehr am Herzen. Diese Leitgedanken sind auch für Dr. Marquet von hoher Bedeutung und prägen ihren Umgang mit den Patienten.