Viernheim.Vier Rollkunstläuferinnen des ERC Viernheim wurden aufgrund ihrer Leistungen bei der hessischen Meisterschaft vom hessischen Rollsport- und Inline-Verband für die Süddeutschen Meisterschaften nominiert. In Ober-Ramstadt kam es zum großen Zusammentreffen der Landesverbände Baden-Nord, Baden-Süd, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Württemberg und Sachsen.

Vier ausgeloste Pflichtprüfungen

Viernheims jüngste Teilnehmerin Selina Braun wurde in der Leistungsklasse Schüler B in der Disziplin Pflicht nominiert. Nach beachtlicher Leistung konnten sie in einem Feld von 19 Teilnehmerinnen einen sehr guten neunten Platz belegen. Melina Bernauer und Sophia Gratzel gingen in der Leistungsklasse Jugend an den Start. Auch sie mussten vier zuvor ausgeloste Pflichtfiguren darbieten und konnten am Ende sehr zufrieden sein. Melina belegte Platz sieben und Sophia sicherte sich den dritten Podestplatz. Nadine Probol präsentierte drei geloste und in diesem Jahr neu kreierte und in die Pflichtgruppen aufgenommene Figuren in der Meisterklasse. Auch sie konnte sich in diesem Wettbewerb steigern und belegte in dem Meisterklassefeld Platz acht. Als einzige Viernheimerin erhielt Sophia Gratzel eine Nominierung in der Disziplin Kür und kam auf den zweiten Platz. Sophia erhielt nun eine Nominierung zur Deutschen Kür-Meisterschaft in Bremerhaven. Die Trainerinnen Julia Hahn, Mona Lederbach und Melanie Waldecker sind mit den Leistungen ihrer Läuferinnen sehr zufrieden. red