Mit mehr Biss zum Sieg

Viernheim.Die Fußballfrauen des TSV Amicitia brennen auf den zweiten Saisonsieg. Nachdem zuletzt eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gegen Tettnang nicht belohnt wurde, soll es am Wochenende auswärts beim TV Derendingen besser laufen. Beim vierten Saisonspiel der Oberliga Baden-Württemberg setzen Viernheims Trainer Patrick Kloskalla und Markus Rohr darauf, dass ihre Spielerinnen mit mehr Leidenschaft auftreten. „Wir haben in den vergangenen Spielen die letzte Konsequenz vermissen lassen“, hatten die Coaches festgestellt. Gegen den nächsten Gegner solle das Team mehr Biss zeigen. Derendingen wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis der Saison. Alle drei Saisonspiele gingen verloren. Allerdings traf der TV dabei auch auf die beiden bisherigen Spitzenmannschaften aus Tettnang und Sindelfingen. Die zweite Frauenmannschaft steht ebenfalls vor einer Auswärtsaufgabe. Sie ist zu Gast bei der SG Hohensachsen. Die beiden B-Juniorinnen-Teams sind spielfrei, aber die anderen Mädchenmannschaften sind im Einsatz: Die C- und D-Juniorinnen haben zweimal Heimrecht. Die Mädchen des TSV Amicitia treten um 14 Uhr gegen die TSG 1899 Hoffenheim an und um 16.30 Uhr haben die älteren Mädchen die Jungs von TSV Neckarau 3 zu Gast an der Lorscher Straße. Die E-Juniorinnen sind Samstag um 13.30 Uhr zu Gast bei Polizei SV Mannheim. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.09.2019