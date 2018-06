Anzeige

Viernheim.Musik und gute Laune rund um das Johannes-Schrey-Haus. Zum Sommerfest der Bewohner und Betreuer dieses Behindertenwohnheims waren Angehörige, viele Viernheimer Bürger, Mitglieder und Freunde der Lebenshilfe sowie Besucher von außerhalb gekommen. Die schmucke Gartenanlage am Haus mit dem großen schattigen Pavillon war der ideale Platz für das Fest der großen Hephata-Familie, das von der Leiterin des Hephata-Wohnverbundes Viernheim, Tatjana Puusepp, ihren Mitarbeiterinnen und von Mitgliedern der Lebenshilfe gründlich vorbereitet wurde.

Wie schon in den vergangenen Jahren begann das Fest auch diesmal mit einer Andacht, die von Pfarrer Hauch von der evangelischen Friedenskirche Viernheim sowie Bewohnern und Betreuern gestaltet wurde. Tatjana Puusepp hieß alle Gäste willkommen. Das Fest stand im Zeichen des diesjährigen Hephata Mottos „Menschen aktiv – Hand in Hand“. Zu der guten Stimmung trug vor allem die Hephata-Band „Jukas“ mit ihrer flotten Musik bei, so dass von Anfang an rund um den Pavillon getanzt wurde. Es war beglückend, zu erleben, wie temperamentvoll auch Behinderte bei der Band mitwirkten. Davon konnte sich auch der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß überzeugen. Großes Lob gab es für die Bewirtung mit Deftigem vom Grill und Süßem bei Kaffee und Kuchen. Mit viel Beifall begrüßten die Gäste die aus Behinderten bestehende Gruppe „Tanzpiraten“ aus Mannheim, die schon bei einem früheren Auftritt an dieser Stelle begeisterte. Auch diesmal überzeugte die Formation mit einer nahezu akrobatischen Leistung, für die es viel Beifall gab.

Natürlich durfte bei diesen frohen Stunden auch der Gesang nicht fehlen. Dafür sorgte ein speziell zusammengesetzter Chor mit großer Begeisterung. Über das Gelingen dieses Sommerfestes freuten sich auch die Verantwortlichen der Lebenshilfe, denn zwischen Lebenshilfe und Johannes-Schrey-Haus besteht eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Bei vielen Veranstaltungen der Lebenshilfe wirken Bewohner mit. Zum Abschluss des Sommerfestes hatten Besucher die Gelegenheit, an einer Führung durch das Haus teilzunehmen. Schon am nächsten Tag gingen 22 von den 29 Bewohnern des Wohnverbundes in der Werkstatt für Behinderte ihrer Arbeit nach. . H.T