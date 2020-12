„Mit Mut für demokratische Grundwerte eintreten“

Viernheim.Ludewig I., Großherzog des Großherzogtums Hessen, unterzeichnete 1820 die Verfassungsurkunde, die am 21. Dezember dem Landtag übergeben wurde. 200 Jahre nach dem Inkrafttreten der hessischen Verfassung ist in Viernheim eine Ausstellung vorbereitet worden, die sich mit der Geschichte der Konstitution beschäftigt.

Das Material hat der Viernheimer Historiker Herbert Kempf zusammengetragen, die meisten Bücher, Dokumente und Landkarten sind aus seinem Privatbestand.

„Wir hatten die Ausstellungseröffnung eigentlich im November geplant“, sagt Runar Emilsson, Fachbereichsleiter für Kunst, Kultur und Musik. Nach der Ankündigung des „Lockdown Light“ habe man dann eine Vernissage im Dezember ins Auge gefasst – aber schnell war klar, dass auch dieser Termin nicht zu halten ist.

„Wir hoffen, dass wir diese interessanten Exponate bald auch zeigen können“, sagt Emilsson, der selbst sehr interessiert an der geschichtlichen Einordnung ist. Begleitend zur Ausstellung hat er einen Katalog gestaltet, mit den wichtigsten Ausstellungsstücken und erläuternden Texten. In seinem Grußwort lobt der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier die Initiative, auf die Geschichte und die Grundrechte aufmerksam zu machen: „Diese Werte zu verteidigen, bleibt ein immerwährender Auftrag. Gerade heute gilt es wieder, couragiert, mit Mut und Zuversicht für unsere demokratischen Grundwerte einzutreten.“ Der ehemalige Landtagsabgeordnete Norbert Schmitt (SPD) hat an den jüngsten Verfassungsanpassungen mitgearbeitet und nennt 200 Jahre hessische Verfassungsgeschichte „Mahnung und Ansporn zugleich für die Werte unserer Demokratie, für Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, für Solidarität, soziale Gerechtigkeit und Solidarität einzutreten.“ Bürgermeister Matthias Baaß verspricht sich „beeindruckende und spannende Einblicke in die Vergangenheit und Entwicklung der politischen Auseinandersetzungen in Deutschland und Europa“ mit der Ausstellung.

Die Ausstellung setzt um das Jahr 1800 an, als die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt noch ein Fürstentum des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation war. Als Großherzogtum wurde Hessen 1806 Mitglied des Rheinbunds. Nach dem Wiener Kongress wurde eine neue einheitliche Verfassung notwendig. „An der verfassungsgebenden Versammlung nahm auch der Bürgermeister von Viernheim teil“, erzählt Kempf und zeigt in der Auflistung der Teilnehmer auf den „Schultheiß Bläß“.

Die Aufzeichnungen in der Ausstellung verfolgen die Verfassungsgeschichte über die beiden Weltkriege weiter – als erstmals Grundrechte aufgenommen wurden und wie die Verfassung des Bundeslandes Hessen erlassen wurde. Auch die letzte Verfassungsänderung ist dokumentiert: 2018 wurde unter anderem die Todesstrafe per Volksentscheid gestrichen.

