Mit Sauerstoffflaschen und Funkgerät ins Weltall

Viernheim.Die Inhalte des Lehrplans prägen den Schulalltag. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden braucht es aber auch Fähigkeiten wie Selbstvertrauen, Sozialkompetenz und Teamgeist. Die Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) hilft den Kindern bei ihrer Entwicklung durch etliche Projekte. Dazu zählt die Klasse 2000 und Lions-Quest, ein Vorsorgeprogramm, das sich besonders der Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenz widmet.

Am gestrigen Freitag war der Schulunterricht in sämtlichen Klassen ab der Jahrgangsstufe fünf ausschließlich auf diese Ziele ausgerichtet, wobei die Wahl der Themen den Schülern und Lehrern überlassen wurde. In der Ganztagsklasse von Bianca Klotzbach ging es um einen fiktiven Planeten, zu dem die Kinder reisen sollten.

„Was muss in den Koffer, wenn man im Weltall überleben will?“, lautete die Frage. Sauerstoffflaschen, ein Kanister mit Trinkwasser, ein Funkgerät mit Solarenergie und 20 Tuben Astronautennahrung, zählten die Fünftklässler auf.

Schulleiter Markus Taube begrüßte zu der besonderen Unterrichtseinheit auch einige Viernheimer Mitglieder des Lions Club, die sich ein Bild vom Projekt Lions-Quest machen wollten. „Die Arbeit mit dem Lions Club dauert schon einige Zeit an. Das Projekt Klasse 2000 wurde hier vor 20 Jahren erstmals umgesetzt. Wir sind froh über die Unterstützung, von der sowohl die Schüler als auch die Lehrer profitieren“, sagte Taube.

Nach Angaben des Lions Club Deutschland haben Lehrer an allen Schulformen festgestellt, dass die Vermittlung von Fachwissen in der sich schnell entwickelnden Gesellschaft nicht ausreicht. Lions-Quest mit seinem Vorsorgeprogramm „Erwachsen werden” widmet sich deshalb besonders der Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen. Die Programminhalte werden den Lehrkräften in einem dreitägigen Einführungsseminar vermittelt.

„Wesentliches Merkmal der Arbeit in einer Mittelstufenschule stellt das soziale Lernen dar. Teamfähigkeit, demokratisches Miteinander und Toleranz sind Eckpfeiler der gemeinsamen Arbeit. Soziale Kompetenzen haben eine große Bedeutung, da sie die Basis für weitere Kompetenzbereiche bilden“, beschrieb Viernheims Lions-Präsident Jörg Vallen den Rahmen.

Lehrer besuchen Seminare

Die Grundlage für den Unterricht bildet ein Fortbildungsprogramm für Lehrer, das aus den Seminaren „Erwachsen werden“, „Erwachsen handeln“ und „Zukunft in Vielfalt“ besteht und die nachhaltige Förderung junger Menschen von zehn bis 21 Jahren zum Ziel hat. Lions-Quest stärkt nach Angaben der Organisatoren das Selbstbewusstsein, die psychische Widerstandskraft, die interkulturelle Achtsamkeit sowie die Fähigkeit zur Reflexion, Kommunikation und Konfliktlösung. Die Inhalte sollen bis ins Erwachsenenleben der Kinder und Jugendlichen von heute hineinstrahlen. JR

