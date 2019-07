Mit Spikes zur Bestzeit

Viernheim.„Da haben sich wohl einige von dem leichten Regen abschrecken lassen“, bedauerte Otto Heger das Fernbleiben einiger Ferienspielkinder. Eigentlich hatten sich 26 Teilnehmer angemeldet – eines der besten Ergebnisse der vergangenen Jahre – aber nur 14 Kinder kamen, um sich den Prüfungen fürs Sportabzeichen zu stellen.

Bevor der erste Startschuss fiel, wurden die Kinder in drei unterschiedliche Altersgruppen eingeteilt, um faire Bedingungen zu schaffen. Sportlicher Auftakt war der Sprint, der bei den Sieben- und Achtjährigen über 30 Meter ging. Drei Jungs von den Leichtathleten des TSV Amicitia wechselten noch schnell die Schuhe und zogen Spikes an, um möglichst unter den 6,3 Sekunden für ein Goldabzeichen zu bleiben. Es folgten Weitwurf und Weitsprung, bevor die Kinder ins Waldschwimmbad gingen. Als letzte Prüfung stand dort eine Schwimmstrecke von 200 Metern an.

Mittlerweile wird das Sportabzeichen an einem Tag abgenommen. „Früher fanden zuerst die leichtathletischen Übungen statt, am Tag danach ging es dann zum Schwimmen“, erklärte Heger. Oft seien einige Ferienspielkinder dann aber nicht mehr gekommen, „obwohl sie zuvor alle Anforderungen erfüllt hatten. Jetzt gehen wir direkt vom Stadion hinüber ins Schwimmerbecken“, beschrieb der Prüfer die sinnvolle Veränderung. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.07.2019