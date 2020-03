Mit Trennschleifer geöffnet

Viernheim.Wegen eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten auf einem Waldweg in der Nähe der L3111 haben sich in den letzten Tagen immer wieder Menschen bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim gemeldet. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, machten erstmals am Freitagmorgen, 6. März, Spaziergänger die Beamten auf das Gerät aufmerksam (wir berichteten). In der Nacht davor hatten Unbekannte den Automaten mitsamt den Befestigungsdübeln aus einer Hauswand an der Ecke Weinheimer Straße/Am Frohnberg gerissen. Trotz des Lärms, der dabei entstanden sein muss, habe aber niemand den Diebstahl direkt gemeldet, so der Sprecher. Im Wald wurde der Automat dann mit einem Trennschleifer geöffnet und Geld und Zigaretten gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Eigentümerfirma ist laut Polizei informiert. Sie sei auch für den Abtransport verantwortlich.

Wohl ebenfalls in der Nacht zum Freitag, 6. März, wurde ein Zigarettenautomat in Lampertheim nach dem gleichen Muster aufgebrochen. Gefunden wurde er letztlich auf Viernheimer Gemarkung, im Panzerwald. fhm

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020