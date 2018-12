Mit vereinten Kräften das Klima retten

viernheim.Wie kann man in der Gesellschaft das Interesse am Klimaschutz wecken – und so ein bleibendes Bewusstsein dafür schaffen? Dieser Frage wollen jene Viernheimer nachgehen, die sich gestern im Rathaus zum „Climate Culture Lab“ (CCL) getroffen haben.

Mit Mitmachaktionen und Vorträgen sollten bei diesem Workshop Denkanstöße gegeben werden, um die Folgen des Klimawandels zumindest zu mildern.

...