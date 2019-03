Mit viel Dusel zum elften Sieg in Folge

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und ist auch im elften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Beim 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen SC 08 Reilingen lieferte das Team von Trainer Uwe Beck allerdings eine ganz schwache Vorstellung ab, kam letztendlich aber mit viel Dusel zu drei Punkten und bescherte den Südhessen Platz fünf in der Tabelle.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz des Waldstadions boten beide Mannschaften ein zerfahrenes Spiel mit schwachen Abwehrreihen und wenig herausgespielten Tormöglichkeiten. Ausnahme war die Viernheimer Führung und das 3:1 kurz vor dem Seitenwechsel: Da ließen die Hausherren ihr spielerisches Potenzial aufblitzen. Beim Führungstreffer profitierte Torschütze Timothy Wellenreuther vom Doppelpass mit Kapitän Laurenz Baaß (7.). Beim 3:1, das ebenfalls Wellenreuther markierte (43.), lieferten Baaß und Rene Helbig die perfekte Vorarbeit.

Die in diesem Jahr ebenfalls zweimal siegreichen Reilinger schafften durch ihren Spielertrainer und Torjäger Patrick Rittmaier nach einem gelungenen Freistoßtrick den Ausgleich zum 1:1 (16.). Überhaupt waren es Standardsituationen, bei denen die Gäste die Viernheimer immer wieder in Verlegenheit brachten. Torhüter Tim Kahnert musste mehrfach in höchster Not retten.

Aber auch der TSV Amicitia kann Freistöße in Tore ummünzen. So beim 2:1, als nach einer Hereingabe von Baaß Gästekeeper Ricardo Alonso Gutierrez den Ball nicht festhalten konnte und Innenverteidiger Florian Lammer das Leder aus einem Meter Entfernung nur noch über die Linie drücken musste (21.).

Die sichere 3:1-Pausenführung hielt aber nicht lange, denn keine 60 Sekunden nach dem Wiederanpfiff konnte Reilingen auf 3:2 verkürzen (46.). Maximilian Tesch war zur Stelle, als die Hausherren mit den Gedanken wohl noch in der Kabine waren. Danach drängten die Gäste mit Vehemenz auf den Ausgleich, während den Viernheimern kein geordnetes Spiel mehr gelang. Mit Glück und Geschick brachten die Hausherren aber den Vorsprung über die Zeit. JR

