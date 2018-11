Mit viel Gefühl am Klavier

Viernheim.„Wege, Epochen, Genies“ nennt die in Moskau geborene Viernheimerin Olga Zolotova ihre Klavierkonzertreihe, die sie seit fünf Jahren für das Viernheimer Publikum veranstaltet. Diesmal hatte sie mit Werken von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Georgi Sviridov und Sergei Rachmaninov die Epochen des Barocks, der Klassik, der Wiener Klassik, der Romantik und viel „russische Seele“ abgedeckt.

Noch vom großen Applaus getragen bekannte sie, dass Sergei Rachmaninovs Variationen von Arcangelo Corellis Opus 42 (La Follia – ein portugiesischer Tanz – von 1700) zu ihren Lieblingsstücken zählt: „Ich liebe das Stück; es ist eines meiner Lieblingsstücke. Es ist für mich sehr wichtig, durch Klang so viele Gefühle ausdrücken zu können.“

Olga Zolotova hatte das Glück, schon seit ihrer Geburt von Musik umgeben gewesen zu sein. Ihr Vater war Kunstkritiker und Filmautor, der eine Sendung im sowjetischen Fernsehen über Musik und bekannte Komponisten produzierte und moderierte. Auch die restlichen Familienmitglieder waren in Musik und Kunst verwurzelt. Mit sechs Jahren trat sie in die Zentrale Musikschule beim Moskauer Konservatorium ein. Es folgten erste Solokonzerte, im Jahr 2002 schließlich legte sie ihr Konzertexamen an der Hochschule für Musik in Köln ab. Olga Zolotova ist Preisträgerin des Mravinsky-Wettbewerbs in St. Petersburg (1996) und diverser weiterer Kulturpreise. Sie ist seit 2003 Lehrbeauftragte für Klavier an der Universität Siegen und unterrichtet zudem an der Schule für Klavierspiel in Dossenheim.

Den Auftakt zu ihrem Klavier-Solokonzert bildete die Partita B-Dur Nr. 1 von Johann Sebastian Bach. Nach dem Präludium reihen sich eine Folge von sechs Tänzen (Allemande, Corrente, Sarabande, Menuet I und II sowie Giga/Gigue). Die präzisen und bestimmten Anschläge Zolotovas variieren von frisch und bestimmt zu pointierten schnellen Läufen bis hin zu getragen und lieblich. Aus der Epoche der Klassik präsentierte sie Beethovens „kleine Pastorale“ zum 1. Satz der Klaviersonate op. 28 mit den Sätzen Allegro, Andante, Scherzo und Rondo. Hier brachte sie den Wechsel der Dynamik und den Echo-Effekt der Stimmen meisterhaft zur Geltung.

Den emotionalen Höhepunkt des Konzertes bildeten die Stücke der russischen Komponisten Georgi Sviridov (1915-1998) und Sergei Rachmaninov (1873-1943). In Siridovs drei musikalischen Illustrationen „Dreigespann“, „Walzer“ und „Romanze“ zu dem Gedicht von Alexander Puschkin „Der Schneesturm“ komme die „russische Seele“ am besten zum Ausdruck, sagt Zolotova. Hier gelingt ihr hervorragend der Wechsel von dramatischen Passagen mit kräftigen Anschlägen zu den lyrischen Stellen in ihrer ganzen Zartheit. Schließlich der Höhepunkt: Die Variationen Rachmaninovs über ein Thema von Arcangelo Corelli (La Follie) op. 42 in d-moll von 1931. Hierbei bereicherte Rachmaninov die Form der Variationen, indem er ihren Verlauf mit der Dreiteiligkeit des Sonatenhauptsatzes und anschließender Coda kombinierte.

Langsam und bestimmt beginnend über fließende Klangteppiche schreitend, wechseln sich ernste und liebliche Passagen ab. Hier konnte Olga Zolatova ihre volle Virtuosität ausspielen. Den Türkischen Marsch von Mozart gab es schließlich als stimmige Zugabe. kos

