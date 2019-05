Mit viel Liebe zum Detail

Viernheim.Gemälde und Fotografien haben die Künstlerinnen Heidi Just und Gitta George im Rahmen einer gemeinsamen Ausstellung im Garten hinter Justs Fußpflege-Studio in der Mönchhofstraße gezeigt. Garten, Gemälde, Fotografien sowie der Gesang des Jugendpopchors der städtischen Jugendförderung verschmolzen bei strahlendem Sonnenschein zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk.

Gitta George widmet sich seit dem Eintritt in den Ruhestand vor acht Jahren intensiv der Malerei. Hierzu absolvierte sie eine einjährige Ausbildung in einem Privatstudio, bei der nicht nur Malerei, sondern auch Drucktechniken auf dem Lehrplan standen. Jedes Bild beginnt bei ihr mit der konkreten Vorstellung von seiner Farbgebung.

Alles weitere überlässt sie dem Zufall. Ihre bevorzugten Materialien sind Rostpaste, Marmormehl und türkisfarbenes Farbspray. In diese Farbwelten bettet sie dann das Material für ihre Collagen. Oftmals handelt es sich dabei um zerknülltes Seidenpapier und Wellpappe, aber auch Holzleisten, Nägel oder natürliche Gegenstände wie Pflanzen oder deren Schablonen gehören dazu. Während des Schaffensprozesses lässt George ihrer Lust am Experimentieren freien Lauf.

Sie will vor allem die Fantasie des Betrachters anregen und ihn zu eigenen Sichtweisen animieren: „Der Zufall wird in die Schaffung des Werks mit einbezogen und beschränkt sich nicht auf einzelne Details – so entsteht meine gegenstandslose Kunst“, verriet George dem zahlreich erschienen Publikum bei ihren Führungen. In der Ausstellung zeigte sie 30 Werke der letzten zwei Jahre. George steht nun am Beginn einer neuen Schaffensperiode, die sie am Stil von Gerhard Richter ausrichten will. Hierbei wendet sie die sogenannte Rakeltechnik an, bei der Farbe zum Beispiel mit Hilfe von Spachteln oder Rakeln auf der Leinwand verteilt wird.

Ungewöhnliche Perspektiven

Ein Bild dieser neuen Richtung hatte sie schon zu der Ausstellung mitgebracht. Als nächstes wird George sie im Rahmen der „offenen Gartenpforte Hessen“ in Lampertheim-Hofheim am 8. und 9. Juni im dortigen „Provence-Garten“ ausstellen.

Die Fotografien von Just standen dazu in starkem Kontrast. Zwar überlässt sie die Auswahl ihrer Motive auch dem Zufall, aber sie hat einen Blick für ungewöhnliche Perspektiven und die Natur zerschneidende geometrische Formen technischer Anlagen entwickelt. Die Aufnahmen entstanden hauptsächlich bei einem Urlaub im Ruhrgebiet.

Hierbei hatte es ihr die Zeche Zollverein in Essen, das von 1851 bis 1986 genutzte Steinkohlebergwerk, das seit 2010 als Museum besichtigt werden kann, angetan. Zuerst nur für die Familie gedacht, stellt Just ihre Werke seit drei Jahren auch der Öffentlichkeit vor. Kühltürme, Leitungsstränge, eine Turbinenhalle und Linien von Förderbändern eröffnen überraschende Perspektiven.

Genauso pflegt Just die Liebe zum Detail, wie ihre Großaufnahme einer Fahrradklingel zeigt. „Die Gegenstände sprechen mit mir“, erklärte Heidi Just ihre Motivauswahl. „Für mich sind Konturen, Muster und Kontraste besonders wichtig, vom Monumentalem bis in die Details.“ Diese können auch Lichtreflexionen im Wasser unter einer Brücke sein. Optisch besteht dadurch eine Verbindung zum Werk von Gitta George.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.05.2019