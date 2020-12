Mit Wechseltrick Seniorin bestohlen

Viernheim.Eine 81-jährige Frau ist am Dienstag, 22. Dezember, gegen 13.35 Uhr mit einem sogenannten Wechseltrick in der Viernheimer Fußgängerzone bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau in der Robert-Koch-Straße von einem Fremden gebeten worden, 50 Cent zu wechseln. Beim Suchen griff der Unbekannte der Frau in die Geldbörse und erbeutete aus dem Geldscheinfach 80 Euro. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst im Nachhinein. Die Polizei sucht nun einen 45 bis 50 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann von kräftiger Statur. Er soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Außerdem trug er dunkle Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06204/9 37 70. pol

