Mit Worten jongliert

Viernheim.„Es gibt eine Religion. Warum gibt es dann keine Proligion?“ Mit solchen Fragen forderte Marcus Jeroch das Publikum im Treff im Bahnhof (TiB). Der Künstler bot bei seinem Gastspiel allerbeste Unterhaltung mit viel Tiefgang und etwas Querdenkerei. Ab und an wurden die Besucher an den Humor von Heinz Erhardt erinnert. Dem Veranstalter „Chaiselongue – Kunst und Soziales“ ist mit der Verpflichtung Jerochs und seines musikalischen Begleiters Wolfgang Fernow einmal mehr ein Glücksgriff gelungen.

Das Programm „Schöner Denken“ beruht auf dem gleichnamigen Buch von Friedhelm Kändler, wobei die Texte um Musik und artistische Einlagen ergänzt werden. Mit dem virtuosen Wolfgang Fernow am Kontrabass gelang es Jeroch, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und zu begeistern, auch wenn den Besuchern im Saal ab und an der rote Faden verloren ging. Die Geschichten, Erzählungen und Episoden waren aber meist kurz und man konnte sich schnell wieder neu orientieren.

Marcus Jeroch verstand es blendend, mit Gegenständen und Worten zu jonglieren. So wie beim einzeiligen Gedicht „Die Mauer“. Der einzige Satz „Es ist immer gut, einen Vorsprung zu haben“ ließ das Publikum zunächst schmunzeln und sorgte dann für lautstarkes Gelächter. „Was fällt Ihnen beim Begriff ,umfahren’ ein?“, wollte Jeroch anschließend wissen. Solche Zweideutigkeiten brachten die Gäste immer wieder aufs Neue zum Grübeln.

Buchstaben gehen verloren

Eine ganz besondere Herausforderung für Künstler und Zuhörer war allerdings die Geschichte, bei der den Worten nach und nach Buchstaben verloren gingen. Zunächst fehlte das „D“. Die Aussage „Sehr geehrte amen un Herren“, war noch leicht zu verstehen. Im weiteren Verlauf der Erzählung gingen dann auch noch das „W“ und weitere Buchstaben verloren. Ein köstliches – wenn auch sinnfreies – Hörvergnügen war die Folge.

Neben Worten wirbelten im Treff im Bahnhof auch Tennisbälle oder ein Hut durch die Luft, außerdem ließ Marcus Jeroch einen Hula-Hoop-Ring um seine Hüften kreisen. Wolfgang Fernow gab dem Abend mit spontan eingespielten Stücken an seinem riesigen Musikinstrument eine besondere Note. JR

