„Mit Zuckerbrot und Peitsche“

Viernheim.Rund hundert Mal mussten die Mitarbeiter der Stadtpolizei in den vergangenen Tagen Menschen dazu auffordern, sich an die Corona-Verordnungen zu halten. „Das war zum Beispiel der Fall, wenn zu viele Leute zusammen unterwegs waren, jemand sich auf einem Spielplatz aufhielt oder in einem Lebensmittelgeschäft an der Kasse kein Spuckschutz montiert war“, erklärt Volker Klein, Leiter des

...