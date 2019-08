Mitglieder des ADFC radeln zur Kollerinsel

Familiensporttag

Im „Spiel ohne Grenzen“ gegen Mława

„Wer in rot-weißer Kleidung im Familiensportpark West erscheint, der bekommt am Info-Stand einen Eisgutschein“, versprach Bürgermeister Matthias Baaß bei der Präsentation des Familiensporttags, der am Sonntag, 1. September, von ...