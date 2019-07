Mitglieder feiern gemeinsam

Viernheim.Derzeit wird in Viernheim an allen Ecken und Enden gegrillt. Da wollten die Mitglieder der Demenzgruppe und deren Angehörige keine Ausnahme machen. Sie trafen sich zu ihrem zweiten Grillfest auf dem Gelände neben der Marienkirche. Allerdings konnte die Veranstaltung nicht, wie eigentlich vorgesehen, im Pfarrgarten stattfinden. Aufgrund der an diesem Tag herrschenden hohen Temperaturen und der starken Sonneneinstrahlung wurde sie in den Gemeindesaal verlegt.

Christine Weber von der Caritas-Sozialstation freute sich, dass wieder viele Mitglieder der Demenzgruppe mit ihren Angehörigen erschienen waren und auch noch zahlreiche selbst gemachte Salate und den Nachtisch mitgebracht hatten. Beim Grillfest durfte natürlich auch die passende Musik nicht fehlen. Die entsprechenden Melodien lieferten die Viernheimer Herzbuben Marian Ferlinz, Otmar Herschel und Werner Wolf. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 08.07.2019