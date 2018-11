Viernheim.Der MGV 1846 Viernheim veranstaltet am kommenden Sonntag, 11. November, die Ehrungsmatinee für die Auszeichnung der aktiven und fördernden Mitglieder. Der Gesangverein lädt um 10.30 Uhr in die Mehrzweckhalle der Goetheschule ein, auch interessierte Viernheimer sind herzlich willkommen.

Die Mitglieder sind das Wichtigste in jedem Verein, der sonst nicht existieren würde. Aktive und fördernde Mitglieder sind die Säule des Vereinslebens und unterstützen die Ziele des Vereins. Der MGV 1846 zeichnet seine langjährigen Mitglieder einmal im Jahr in einer separaten Veranstaltung aus. Am kommenden Sonntag werden um 10.30 Uhr im Rahmen dieser Ehrungsmatinee die Urkunden und Ehrennadeln des Vereins, des Sängerkreises Bergstraße, des Hessischen Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes überreicht.

Der MGV 1846 will aber nicht nur seinen langjährigen Mitgliedern danken, sondern will mit der musikalischen Gestaltung des Vormittags einen Einblick in die Vereinsarbeit geben. Zur Eröffnung und zwischen den einzelnen Ehrungen bringt der Chor des MGV 1846 einige Lieder zum Vortrag, darunter auch neue einstudierte Lieder. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen des Dirigenten Hans Kaspar Scharf.

Nach der Veranstaltung besteht für die Besucher die Gelegenheit, mit den Mitgliedern des Vorstandes oder den einzelnen Sängern bei einem Getränk und einem kleinen Imbiss ins Gespräch zu kommen. su

