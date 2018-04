Anzeige

Viernheim.Die rund 150 Viernheimer CDU-Mitglieder erhielten in diesen Tagen besondere Post. Der Stadtverband bittet seine Mitglieder im Rahmen einer neu angelegten Umfrage um Rückmeldung, bei welchen aktuellen politischen Fragestellungen der größte Gesprächsbedarf seitens der Viernheimer Parteibasis gesehen wird.

„Wir wollen landes-, bundes- und natürlich auch weltpolitische Fragestellungen stärker in den Fokus rücken, vor Ort eigene Positionen erarbeiten und die Ergebnisse in unsere innerparteilichen Entscheidungsprozesse einfließen lassen“, beschreibt der Viernheimer CDU-Vorsitzende Torben Kruhmann. „Neben kommunalpolitischen Themen müssen wir mit den Menschen in Viernheim auch darüber ins Gespräch kommen, was in Wiesbaden, Berlin und Brüssel passiert“, betont der Christdemokrat.

Mit dem Schreiben erhielten die Mitglieder eine Postkarte mit einer Auflistung von acht zentralen Themengebieten, aus welchen diejenigen ausgewählt werden können, mit denen sich die CDU Viernheim vorrangig beschäftigen soll.