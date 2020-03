Mitglieder unterstützen aktiven Sport

Viernheim.. Der Handball-Förderverein Viernheim feiert am Dienstag, 3. März, sein zehnjähriges Bestehen. Die Zielsetzung bei der Gründung vor zehn Jahren war klar definiert: Mit Mitgliedsbeiträgen und Sponsorengeldern sollte die Abteilung Handball des TSV Amicitia unterstützt werden. Heute sind die Mitglieder des Handball-Fördervereins stolz auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Handballabteilung, wie sie bei der Vereinsgründung im Jahre 2010 nicht abzusehen war. Der Förderverein konnte seine Mitgliederzahl im Laufe der zurückliegenden Jahren von einer kleinen Gründergruppe auf weit über 200 Mitglieder steigern.

Gesellige Aktionen

„Viele Handballfreunde haben die Notwendigkeit erkannt, dass auch einer guten Vereinsarbeit oft Grenzen gesetzt sind“, erklärt der Vorsitzende Gerhard Venske. Sicherlich tragen aber auch zahlreiche gesellige Aktionen wie Grillfeste oder Ausflüge dazu bei, dass sich die Mitglieder im Förderverein wohl und gut aufgehoben fühlen. Aktuell sind mit Tobias Kuder, Pia Koob und Gerhard Venske noch drei Gründungsmitglieder im Vorstand des Handball-Förderverein vertreten, die von Peter Köhler als stellvertretendem Vorsitzenden und Andreas Wohland als Beisitzer unterstützt werden.

Am Samstag, 7. März, ab 18 Uhr, an der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule, will der Verein mit seinen Mitgliedern auf den zehnten Jahrestag der Vereinsgründung mit einem Gläschen Sekt anstoßen. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020