Mitgliedern stehen mehr Plätze offen

Viernheim.„Mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2018 wurde die Golfanlage Pfälzerwald in Waldfischbach-Burgalben Teil der Gutperle Golf Courses. An diesem Tag erfolgte die Wiedereröffnung des Golfplatzes sowie der Gastronomie“, so die Pressemitteilung der Betreibergesellschaft. Neben den Golfplätzen in Heddesheim, Limburgerhof und Oftersheim stehen den knapp 4500 Mitgliedern jetzt insgesamt 81 Spielbahnen zur Verfügung.

Gutperle Golf Courses betreibt seit 20 Jahren die Golfanlage Heddesheim Gut Neuzenhof. Vor zehn Jahren kam der Golfpark Kurpfalz/Limburgerhof hinzu. Zuletzt erfolgte 2014 die Übernahme des zuvor von den amerikanischen Streitkräften betriebenen Golfplatzes Rheintal/Oftersheim. Mit der Golfanlage Pfälzerwald kommen weitere 18 Löcher hinzu.

Der in Insolvenz geratene Golf-Club Pfälzerwald wird nicht fortgeführt. Der künftige Betrieb der Golfanlage sowie der Gastronomie erfolgt über die Golfplatz Pfälzerwald GmbH mit den Geschäftsführern Werner und René Gutperle. Bei der Kaufentscheidung haben demnach der sehr gute Platzzustand mit einer attraktiven Gestaltung der Bahnen sowie das einladende Clubhaus im Besonderen überzeugt.

Möglich wurde die Übernahme durch den Viernheimer Unternehmer nach einem Kompromissvorschlag des Insolvenzverwalters Arne Fu. Demzufolge erhält die kommunale Seite wie gefordert 900 000 Euro, bestreitet dafür jedoch die Notar- und Grundbuchgebühren sowie die Vermessungskosten. Der Rest der Kaufsumme von 1,1 Millionen Euro ging an die Sparkasse Südwestpfalz und die Insolvenzverwaltung. „Wir bedanken uns bei der Verbands- und Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben mit den Bürgermeistern Lothar Weber und Anna Silvia Henne, welche die Voraussetzungen für den Verkauf der gemeindeeigenen Golfplatzgrundstücke in einem sehr transparenten Entscheidungsverfahren ermöglicht haben“, sprach Gutperle-Mitarbeiter Peter Blei von einer zielgerichteten Zusammenarbeit.

Erste Investitionen sind geplant im Bereich des 18-Loch-Golfplatzes: Neuanschaffung von Platzpflegemaschinen, Verbesserung der Betriebsausstattung des Greenkeepings, Austausch von Rohrleitungen der Beregnungsanlage im Bereich der Löcher 9 und 12, neue WC-Anlage mit ganzjähriger Betriebsmöglichkeit. JR

Info: gutperle-golfcourses.de und gc-pfaelzerwald.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.01.2019