„Mitleid ist vollkommen bescheuert“

Viernheim.Martin Fromme spricht Klartext. Egal ob als Moderator im MDR, als Schauspieler in diversen Serien oder als Komiker auf der Bühne: Tabus werden gebrochen und das Publikum wird provoziert. Am Samstag, 8. Februar, tritt er um 19.30 Uhr in der Kulturscheune auf.

Was erwartet die Besucher bei Ihrem Stand-up-Programm in Viernheim?

Martin Fromme: Abgefahrene Comedy. „Besser Arm ab als

...