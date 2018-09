Mitmachen in der Spielkiste

Viernheim.Es sind noch Plätze frei. Wer bei der Spielzeugkiste, einer Mitmach-Aktion für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren im Heimatmuseum mitmachen möchte, kann sich noch anmelden. Die mehrtägige Veranstaltung findet vom 9. bis 12. Oktober jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 50 Euro inklusive Material (Geschwisterkinder jeweils 45 Euro).

„Gemeinsam werden wir kreativ und stellen unser eigenes Spielzeug her. Wir bauen Marionetten, Klettermaxe, Elektronikschleife und vieles mehr. Verbringt mit uns erlebnisreiche Tage mit Basteln, Bauen, Spielen und ganz viel Spaß“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Soweit es das Wetter erlaubt, findet die Veranstaltung im Freien statt. Die Kinder sollten Kleidung tragen, die schmutzig werden darf. Ein kleines Frühstück plus Getränk sollten die Kinder von Zuhause mitbringen.

Sonderausstellung geplant

Am Freitag, 12. Oktober, ab 12.30 Uhr sind alle Eltern, Großeltern und Geschwister zur Eröffnung der Sonderausstellung im Museum gemeinsam mit den Mitmach-Kindern eingeladen.

Anmeldungen nimmt der Fachbereich Stadtgeschichte/Museum, Weinheimer Straße 9, 68519 Viernheim, Telefon 06204 / 92 92 071, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr oder per Email an marion.froschauer@viernheim.de ab sofort entgegen. Die Gebühr wird mit der Anmeldung fällig und ist bar zu entrichten, heißt es. red

