Mitmachen in der Werkstatt

Viernheim.Wie jung geblieben das Museum ist, zeigt sich vor allem an den vielen Angeboten für Kinder. Etabliert haben sich die Angebote der Museumspädagogik für Kindergartengruppen und Schulklassen. Ausstellung, Mitmachwerkstatt und Garten bieten Raum für viele Themen: „Im Krämerladen“, „Schmuckwerkstatt“, „In der Holzwerkstatt“, „In der Textilwerkstatt“, „Vom Baum zum Bett“, „Afrikanisches Dorfleben“, „Vom Dorf zur Stadt“ oder die saisonalen Themen „Aus dem Kräutergarten“, „Vom Korn zum Brot“ oder „Apfelsaft keltern“. Museumsleiterin Gisela Wittemann betont: „Gerne stellen wir Schulen für Arbeitsgemeinschaften und Nachmittagsangebote ein Halb- oder Ganzjahresangebot zusammen.“

Osterferienaktion über Römer

Kinder können aber auch unvergessliche Nachmittage im Museum erleben. Beim Filzen, Holzwerken oder Schmieden in den Museumswerkstätten wird ein Kindergeburtstag zum Erlebnis. Das Museum bietet für maximal zwölf Kinder eine Feier mit viel Aktion. Nicht zuletzt gibt es noch die Mitmach-Angebote für Kinder in den Oster- und Herbstferien im Museum. Jeweils in der zweiten Ferienwoche, von dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, begeben sich die Kinder zwischen sechs und zehn Jahr auf eine spannende Reise in die Vergangenheit.

In den Osterferien wandeln die Teilnehmer zum Beispiel „Auf den Spuren der Römer“. Wie lebten die Römer? Was haben sie gegessen? Welche Kleidung trugen sie und womit spielten die Kinder? Das Museum wird sich in ein römisches Lager verwandeln, in dem die Kinder nicht nur etwas lernen, sondern dabei sicher ganz viel Spaß haben. su

