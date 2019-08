Mitreißende Melodien

Viernheim.„Egal ob Jazzstandards der 40er und 50er oder Popklassiker der 80er und 90er, wir swingen alles“: So umschreiben die Musiker der Swing Agents ihre „Mission“, mit der sie seit einigen Jahren in der Region unterwegs sind.

Am Sonntag, 25. August, ist das Duo zur Frühschoppenzeit, ab 11 Uhr, im Biergarten des Alten Brauhauses am Rathausparkplatz zu Gast und will dort den Gästen einen musikalischen Hochgenuss bieten. Sängerin Ulli Holderbaum und Gitarrist Jörg Kramer sind ein eingespieltes Team, das bei seinen zahlreichen Auftritten stets für eine Wohlfühlatmosphäre gesorgt hat. Zu hören sind groovende Melodien und Lieder aus den Zeiten des Swing. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019