Mitsingen und summen erwünscht

Viernheim.Im Forum der Senioren (FdS) waren Stimmungsaufheller unterwegs. M&R Musik mit ihrer generationsübergreifenden Spielgruppe von sieben bis 77 Jahren verwandelte die Cafeteria des FdS wieder einmal in einen Konzertsaal. Als die Besucher an den herbstlich dekorierten Tischen Platz nahmen, wurden sie mit dem Solostück, gespielt von Tanja Hofmann am Keyboard, begrüßt.

Der musikalische Leiter, Rudi Fetsch griff anschließend zum Mikrofon und bat, nach einigen Dankesworten an die Helfer, das Publikum darum, doch bei den folgenden Liedern mitzusingen oder zu summen. Die Musiker könnten zwar auf Mandolinen Gitarren und am Keyboard spielen, jedoch benötigten sie noch gesangliche Begleitung. Die Besucher ließen sich nicht zweimal bitten und kamen der Aufforderung gerne nach. Dazu lud auch die auf die älteren Menschen abgestimmte Liedauswahl regelrecht ein. Mit einem abwechslungsreichen Mix aus Volksweisen, Seemann- und Countryliedern sowie Schlagern wie „An der Nordseeküste“, „Lustig ist das Zigeunerleben“, „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ oder „Das alte Försterhaus“ hatten Marianne und Rudi Fetsch bei der Programmzusammenstellung wieder einmal voll ins Schwarze getroffen. Auch die von dem zehnjährigen Nachwuchskeyboarder Anil Cakir begleiteten Lieder „O lady Mary“ und „Du, du liegst mir im Herzen“ trafen den Nerv der Zuhörer. Die Musikgruppe knüpfte an die Erinnerungen der Besucher an und spätestens beim „Kufsteinlied“ war der Funke auf das Publikum übergesprungen, was sich mit einem von Herzen kommenden Jodler aus dem Publikum kundtat.

Beim letzten Lied wurde der musikalische Bogen noch bis zum Rock gespannt: Begleitet von Tanja Hofmann am Keyboard und animiert von Rudi Fetsch klatschten alle Bewohner und die Musiker begeistert zu dem Rhythmus des Liedes „We will rock you“ auf Beine und in die Hände. Die Formel: Musik an, die Laune steigt, ging erneut auf. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.09.2018