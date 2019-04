Mittelalter trifft auf Bob Dylan

Viernheim.Mit dem Programm „Gregorianic meets Pop“ tritt die Gruppe „The Gregorian Voices“ am Sonntag, 5. Mai, um 16.30 Uhr in der Marienkirche auf. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist das Konzert teil der Frühjahrstournee der acht Sänger. Sie präsentieren ein Repertoire, das von frühmittelalterlichen gregorianischen Chorälen bis zu berühmten Klassikern der Popmusik, die im gregorianischen Stil vorgetragen werden, reicht.

Im ersten Teil des Konzertes sind es die ausgefeilten Crescendo-Techniken, die geheimnisvolle Kraft der alten Melodien, die in Verbindung mit der vokalreichen lateinischen Sprache ein faszinierendes Hörerlebnis vermitteln. Im zweiten Teil überraschen „The Gregorian Voices“ mit im gregorianischen Stil arrangierten Hits von Bob Dylans »Knocking On Heavens Door, dem Filmhit »Sound Of Silence« von »Simon & Garfunkel« oder „Feel“ von Robbie Williams. Reduziert auf ihre Stimmen, ohne instrumentale Begleitung überzeugen „The Gregorian Voices“mit fundierter Gesangsausbildung, großem Engagement, Konzentration und Disziplin. Das bulgarische Oktett bietet ein Konzert, in dem von pianissimo bis fortissimo, von aufsteigenden Falsettstimmen bis zu kraftvollen, Bässen alles herausgearbeitet wird. Nach dem Konzert stehen „The Gregorian Voices“ für Autogramme zur Verfügung.

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Sie kosten im Vorverkauf 21,90 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Einlass und Restkarten ab 15.30 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019