Mit lokalem Klimaschutz trage die Stadt Viernheim seit über 20 Jahren dazu bei, die globale Erderwärmung einzudämmen, heißt es weiter. Mit dem Klimaschutzkonzept, das derzeit vom Brundtlandbüro der Stadt erstellt wird, sollen auch zukünftig ambitionierte und innovative Projekte zum Schutz des Klimas auf den Weg gebracht werden.

Auch wenn es gelingt, die globale Erwärmung auf ein Minimum zu begrenzen, sei ein Klimawandel nicht mehr zu verhindern. Die Auswirkungen seien vielerorts sichtbar und spürbar: Starkregen überschwemmen die Innenstadt, lassen Keller volllaufen und verursachen kostenintensive Gebäudeschäden.

Die steigenden Durchschnitts- und Maximaltemperaturen sorgen für Hitzeschäden an Pflanzen. Die Gesundheit der Wälder durch Schädlingsbefall und abnehmender Wasserbilanz seien für Beobachter deutlich sichtbar. „Gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern wollen wir spezifische Verwundbarkeiten durch den Klimawandel lokalisieren und uns Handlungsoptionen überlegen“, betont Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow. Um Anmeldung unter 06204 / 98 82 22 oder per E-Mail an arihm@viernheim.de wird gebeten. red

Info: viernheim.de/unsere-stadt/umweltbauen/brundtland/aktuelles.html#nav

