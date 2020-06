Mobile Musiker

Viernheim.Musiker aus Viernheim sind am Samstag, 6. Juni, erstmals mit einer „Mobilen Konzertbühne“ im Stadtgebiet unterwegs. Los geht’s um 9 Uhr in der City. Mit dem neuen Format will die Stadt den Künstlern während der Corona-Krise „moralische Unterstützung“ geben, sagt Musikschulleiter Rúnar Emilsson. Die Passanten dürfen sich auf ein zurzeit eher seltenes Live-Konzert freuen – und sich, so die Idee, mit einer Spende bedanken.

In den kommenden Wochen sind laut Emilsson voraussichtlich sechs Touren von Musikern geplant. Beim Auftakt spielen drei Duos: Lisha und Herb, Christian Hotzel und Marcus Stoll sowie Norbert Roschauer und Partner. Auf einem Pritschenwagen transportieren sie Gitarre und Kontrabass und legen mal vor einem Wohnhaus, mal in einer Einfahrt und mal auf einem Parkplatz einen spontanen Stopp ein. Mit Rock- und Pop-Klassikern sowie Jazz und Swing wollen sie dort für gute Laune bei den Bürgern sorgen.

Kurze Auftritte an mehreren Orten

„Die Idee ist nicht neu, aber wir greifen sie gerne auf, um den Viernheimer Künstlern in der pandemiegeprägten Zeit eine Plattform geben zu können und Auftritte zu ermöglichen“, beschreibt Horst Stephan, Leiter des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales, den Grundgedanken der neuen Reihe, die er gemeinsam mit Musikschulleiter Emilsson entwickelt hat.

Wo genau in Viernheim die Musiker auftreten werden, wollen die Verantwortlichen nicht verraten. „Schließlich soll es ja zu keinen Menschenansammlungen kommen“, betont Rúnar Emilsson. „Daher werden die Auftritte auch immer nur kurz sein, bevor es dann zum nächsten Standort geht.“ Die „Mobile Konzertbühne“ rollt bis etwa 12 Uhr durch das Stadtgebiet. wk

