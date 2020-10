Viernheim.Einen Kurs zur Wirbelsäulengymnastik bietet die Volkshochschule ab Freitag, 23. Oktober, an. Dabei geht es auch um die Kräftigung und Mobilisierung des Beckenbodens. Ein starker Beckenboden stütze die inneren Organe und sei Basis für die Körperhaltung, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmer lernen das Zentrum ihres Körpers ins Gleichgewicht zu bringen und die Rumpfmuskulatur zu stärken. Im theoretischen Teil wird die Funktion des Beckenbodens erläutert. Der Kurs findet an acht Terminen, freitags von 10 bis 11 Uhr, im Alten Kino (Ludwigstraße 23) statt. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, oder unter der Rufnummer 06204/98 84 01 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.10.2020