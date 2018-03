Anzeige

Viernheim.Die saubere Revolution kommt schnell: Das ist die These eines Buches des Stanford-Dozenten Tony Seba mit dem deutschen Titel „Saubere Revolution 2030“. Sebas wissenschaftliche Erkenntnisse und Vorhersagen standen im Mittelpunkt einer gut besuchten Veranstaltung des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in der Kulturscheune. MetropolSolar hat das Buch übersetzt, veröffentlicht und vertreibt das Buch auch bundesweit. Daniel Bannasch, Vorstand von MetropolSolar Rhein-Neckar, stellte das Werk vor.

Tony Seba erwartet, dass sich in naher Zukunft das Energie- und Verkehrssystem radikal verändern werden. Nach einem Gesetz der industriellen Massenfertigung sinke bei einer Verdopplung der Produktion der Preis um mehr als 20 Prozent. Bei Produkten der Digitalindustrie verdoppele sich die Leistung bei gleichem Preis in einer Zeit von ein bis zwei Jahren. Genau dies sei seit Jahren zu beobachten, die Preise würden drastisch sinken und der Verkauf von Anlagen, Batterien und Elektroautos explodieren. Saubere Energie- und Mobilitätstechniken und Produkte stünden global vor dem Durchbruch und die Durchsetzung der Techniken im Markt befeuere sich gegenseitig, so die Auffassung des Autors. Solarstrom könne in arabischen Ländern oder in Chile schon für ein bis zwei Cent pro Kilowattstunde (kWh) produziert werden, selbst in Deutschland seien bei großen Anlagen inzwischen Preise von vier bis fünf Cent pro kWh möglich. Ähnlich bei Windenergie.

Das Buch "Saubere Revolution 2030" von Tony Seba ist für 25 ... Das Buch "Saubere Revolution 2030" von Tony Seba ist für 25 Euro zuzüglich Versandkosten unter metropolsolar.de erhältlich.

Aber Seba geht noch einen Schritt weiter, wie Bannasch ausführte. Verbrennungsmotoren seien Heizungen auf Rädern, E-Autos dagegen Computer auf Rädern. Sie werden nach Einschätzung Sebas nicht nur elektrisch unterwegs sein, sondern auch selbstständig fahren. Diese Autos würden künftig von Flottenbetreibern gemanagt, der Privatbesitz gehe dem Ende entgegen, glaubt Seba. Dieses Modell biete Mobilität für alle, jederzeit und überall. Abrufbar per Smartphone, zu einem unschlagbar günstigen Preis.