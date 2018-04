Anzeige

Viernheim.Ist es Fernweh, was das junge Mädchen verträumt von der Autobahnbrücke dem endlosen Asphaltband hinterherblicken lässt? Ein anderes Bild zeigt einen Jungen, der mit seinem Skateboard von der haltenden OEG der Linie 5 gleich vom Bahnsteig aus losrauscht? Dieses Foto wirkt wie ein Werbeplakat der MVG. Oder wird dort ein Power Ranger von Scotty weggebeamt?

Auf jeden Fall ist Marzell Müller, Vorsitzender des Fotoclubs, von den Arbeiten der Nachwuchsfotografen des Fotozentrums sehr beeindruckt: „Toll – und sehr gut gelungen“ ist sein Urteil über die Fotoausstellung „Mobility“ von 38 Schülern und sieben Ehemaligen der Friedrich-Fröbel-Schule, die sich am dortigen Europäischen Fotozentrum für junge Fotografie engagieren.

Tanja Eickmeier, die Leiterin des Fotozentrums, war vor gut einem Jahr etwas skeptisch und grübelnd, ob und wie sie auf Vorschlag des Brundtlandbeauftragten, Philipp Granzow, mit ihren Schülern eine Ausstellung über nachhaltige Mobilität entwickeln sollte. „Wir hatten zunächst keine Vorstellung, wie wir ein solch umfassendes Thema in Bildern fassen sollten.“ Wir dachten natürlich sofort an Autos und Fahrräder, die man fotografieren könnte. Aber schon ein Elektroauto abzulichten, bereitet Schwierigkeiten, da es sich äußerlich nicht von einem Auto mit Verbrennungsmotor unterscheidet. Überhaupt, habe das Thema „Mobilität“ – so Tanja Eickmeier viele unsichtbare Facetten, die man erst in Bildern symbolisieren muss: „Ich glaube, wir müssen Mobilität im gesellschaftlichen Diskurs neu denken und uns nicht von ihrer Komplexität und Differenziertheit scheuen dürfen. Wir befinden uns gegenwärtig in einer technologischen Dynamik, die mit der Digitalisierung unseren Alltag grundlegend verändern wird. Verkehrswesen, Algorithmen, Roboter, künstliche Intelligenz und Medien werden nicht nur die Mobilität verändern, sie werden auch tiefe Spuren in unserer Gesellschaft und unserem Menschenbild hinterlassen.“