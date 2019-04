„Mobilität neu denken“

viernheim.Mobilität ist in aller Munde - und dabei vor allem in einer Hinsicht: Wie bekommt man den Autofahrer, das chronische Gewohnheitstier, aus seinem rollenden Käfig? Wie schafft man es, die Automobilisten zum Umstieg zu bewegen, auf Bus, Bahn oder Fahrrad?

Die Viernheimer Stadtverwaltung unternimmt dazu nun erste Schritte in den eigenen Reihen und prüft, wie sich Mobilität für die eigenen Beschäftigten darstellt. Zunächst wurden alle Mitarbeiter eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen, erläutert Erster Stadtrat Jens Bolze. Dabei gehe es vorrangig um die Wege, die zum Arbeitsort zurückgelegt werden. Die Teilnahme an der Umfrage sei freiwillig, sie werde nun ausgewertet. Ein wichtiger Partner aus dem Rhein-Main-Gebiet wurde gewonnen: Die regionale Koordinierungsstelle namens ivm mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie vernetzt regionale Verkehrsanbieter, Industrie und Handelskammer und weitere Akteure beim Thema Mobilität–und ist nun dank einer Kooperationsvereinbarung auch ein Partner für die Stadt Viernheim.

„Wir sind sehr froh über diese Zusammenarbeit“, betont Stadtrat Bolze. Schließlich liege Viernheim zwar nicht im Rhein-Main-Gebiet, könne aber dennoch auf die wertvolle Expertise der Fachleute aus Frankfurt bauen. Man wolle nun „Fragestellungen der Arbeitnehmer begegnen“ und dabei „alles unter die Lupe nehmen“. Zu den gängigen Maßnahmen gehören in aller Regel die Einrichtung von Car-Sharing oder Stationen für E-Bikes sowie die Einführung von Jobtickets. Der Viernheimer Stadt- und Verkehrsplaner Carsten Miller denkt noch weiter. So könnte auch die geplante Rathaussanierung zum Anlass genommen werden, „Mobilität neu zu denken“. Etwa könnte ein elektronisches Display beim Pförtner dabei helfen, Fahrgemeinschaften zu bilden. Abfahrende Pkw und ihr Ziel könnten angezeigt werden, um Kollegen auf den Fahrwegen zusammenzubringen. Auch Ladesäulen für E-Bikes gehören für Miller ganz eindeutig dazu, um „den Parkdruck in der Innenstadt zu reduzieren“. Und für Bolze steht fest: „Wenn 20 Leute mit dem eigenen Wagen kommen, sind 20 Parkplätze belegt.“ So mit öffentlichem Raum umzugehen, sei nicht zukunftsfähig. Die Untersuchung solle klar verständlich aufzeigen, wo die Verwaltung noch Potenzial hätte.

Umsteuern als Chance

Der Kreis Bergstraße bietet eine solche Analyse seit Januar 2019 für sämtliche Arbeitgeber in seinem Gebiet an. Der Hauptamtliche Kreisbeigeordnete Karsten Krug hofft, dass auf diese Weise weitere Betriebe die Möglichkeiten eines „maßgeschneiderten Mobilitätskonzeptes“ erkennen. Für Gudula Göck von der Kreisverwaltung hat ein ausgereiftes Konzept zur Mobilität der eigenen Mitarbeiter „eine große Strahlkraft für Firmen.“ Diese könnten sich für Informationen direkt an sie wenden.

Die Beratung ist für die Firma, die sie in Anspruch nimmt, gratis – der Kreis trägt dafür die Kosten. Erst bei der Umsetzung muss das Unternehmen also in die eigene Tasche greifen. „Es ist eine echte Chance für die Firmen, attraktiver für die Arbeitnehmer zu werden“, betont Göck. Im Ringen um qualifizierte Kräfte am Arbeitsmarkt sei das nicht zu unterschätzen.

