Mobilität trifft auf Umweltbewusstsein

Viernheim.„Auto-Mobil“ lautet das Motto am Sonntag in der Viernheimer Innenstadt. Die Veranstaltung verbindet die Autoschau mit einem verkaufsoffenen Sonntag und vielen Informationen zum Thema Nachhaltigkeit.

„Auto-Mobil“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Viernheimer Citygemeinschaft, der städtischen Wirtschaftsförderung, des Vereins Kompass und des Brundtlandbüros. Von 13 bis 18 Uhr erwarten die Besucher auch ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik und Aktionen für Kinder sowie vielfältige Speisen und Getränken.

Zehn Autohäuser werden auf dem Apostelplatz rund 90 Neuwagen von 19 verschiedenen Marken ausstellen. Dabei wird auch das eine oder andere E-Auto zu sehen sein. Abgerundet wird das Angebot der Autoschau von Frank Ringhof mit einer Scheibentausch-Vorführung, dem Stand des TÜV Hessen und den Elektromobilen von Seniorenmobile Kopp. 22 Impulse für ein umweltbewussteres Leben liefern die Aussteller im Bereich Nachhaltigkeit.

Infostände zu Natur-Themen

An Infoständen gibt es Hinweise zu Regionalität, zu bewusster Ernährung, zu Natur-Themen und der Mobilität ohne Auto. Brundtlandbüro und Kompass-Umweltberatung informieren zum Beispiel über das Projekt „Viernheim summt“ und bewerben die Aktion „Bleib deinem Becher treu!“

Die Geschäfte in der Innenstadt laden am Nachmittag außerdem zur Shopping-Tour ein. Mit Angeboten und Aktionen locken sie die Kunden in die Läden. Vorgestellt wird die Frühjahrs- und Sommermode, aber auch Schmuck und Tee gehören zum Sortiment. Außerdem haben sich die Geschäfte der Citygemeinschaft noch etwas Besonderes für ihre Kunden einfallen lassen: Sie verteilen beim Einkauf Gutscheine für ein Glas Wein, die beim Winzer-Frühstück am 25. Mai eingelöst werden können.

Kulinarisch verwöhnen lassen können sich die Besucher auch an diesem Sonntag schon an allen Ecken in der Viernheimer Innenstadt. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt, es spielen die Partyband Wörner Cocktail, Holger Bläß & Friends und die Viernheimer Schlagerstars.

Für Kinder gibt es Attraktionen wie ein Karussell, Kinderschminken und eine Hüpfburg, eine Tombola, Basteln, eine Fließbanddruckerei, eine Bobby-Car-Rallye, ein Barfuß-Sinnespfad und weitere Mitmach-Aktionen. „Auto-Mobil“ bietet also alle Voraussetzungen für einen perfekten Familientag. su

