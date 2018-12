Modelle auf Kreis ausgedehnt

Viernheim.Sehr zufrieden schaut Bürgermeister Matthias Baaß auf das zu Ende gehende Jahr in Viernheim zurück und legt seinen Schwerpunkt auf die sozialen Fragen und Erfolge: Das Projekt „Vermiete doch an die Stadt“ habe 37 Eigentümer dazu gebracht, leerstehende Wohnungen neu zu vermieten. „157 Personen konnte auf diesem Weg eine Wohnung verschafft werden. Weitere Wohnungen werden im neuen Jahr hinzukommen“, fasst Baaß zusammen. Der Erfolg der Viernheimer Idee habe den Kreisbeigeordneten Karsten Krug dazu animiert, dies im Kreis Bergstraße umzusetzen. „Es müssen keine Flächen neu bebaut werden, die Wohnungen stehen sofort zur Verfügung“, nennt Baaß einen weiteren Vorteil. Für den Kreis Bergstraße werde die gemeinnützige GmbH „Neue Wohnraumhilfe“ mit Sitz in Darmstadt der Partner sein. Mit ihr arbeitet die Stadt Viernheim ebenfalls seit einigen Jahren zusammen, die GmbH ist getragen von vielen Sozialverbänden.

Mehr Sozialarbeiter

Im neuen Jahr werde ein Beschluss des Kreistags zur Schulsozialarbeit wirken, hofft Baaß. Für je 1000 Schüler an den staatlichen Schulen jeder Art wird es eine Vollzeitstelle geben. Dieses Konzept passe sehr gut zur langjährigen Praxis der Viernheimer Jugendförderung: Bereits seit dem Jahr 1998 arbeitet diese dezentral an Schulen, um dort Kontakte aufzubauen, Initiativen zu fördern und Betreuung sicherzustellen. Die im „Viernheimer Modell“ kooperierenden Schulen haben damit laut Baaß eine „Vervielfältigung ihrer Möglichkeiten pädagogischer Arbeit“ erfahren. Die Schulen erhielten bessere Voraussetzungen für ihr „Kerngeschäft“ Lehren und Lernen. Eine Lehrerin habe in einer Konferenz gesagt, sie könne sich gar nicht mehr vorstellen, wie es wäre, wenn es das alles plötzlich nicht mehr gäbe.

Weitere Schulbauten nötig

Im neuen Jahr wird auch die neue Kindertagesstätte Entdeckerland an der Walter-Gropius-Allee in den „Vollbetrieb“ gehen. Steigende Kinderzahlen machen Planungen für eine weitere Kita notwendig. Die Geburtenzahlen, die hohe Attraktivität der Metropolregion Rhein-Neckar und absehbare neue Wohnbaugebiete am Bannholzgraben sowie in der Nordweststadt haben auch Auswirkungen auf die Schulentwicklung. Was bedeutet dies für Viernheim? „Neuer Schulraum wird entstehen müssen, es ist zu klären, in welcher Form dies am besten passiert“, sagt Baaß.

Bildung habe für die Stadt hohe Priorität. Zudem sei die Verknüpfung zwischen den Angeboten in Viernheim im Vergleich der Städte des Landkreises besonders stark. Gemeinsam werde eine abgestimmte und umfassende Position zur weiteren Schulentwicklung erarbeitet, kündigte Baaß an.

Bereits geplant und gehandelt werde an der Alexander-von-Humboldt-Schule. Aufgrund des akuten Bedarfs sind bereits zusätzliche Module – früher Container genannt, aber mit diesen vom Standard her nicht mehr vergleichbar – aufgestellt worden. Geplant werde eine dauerhafte bauliche Erweiterung des Schulgebäudes, um dem künftigen Bedarf gerecht zu werden und die bislang nicht sanierten Teile des Gebäudes wie Aula, Foyer, Verwaltungsbereich auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. red/bur

