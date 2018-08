„Moderate Gebührenerhöhung“ geplant

Anzeige

Viernheim.Eine „moderate Gebührenerhöhung“, so heißt es in der Verwaltungsvorlage, plant die Stadt ab dem 1. Oktober für ihre Musikschule. Die monatlichen Beiträge sollen zwischen 0,50 Euro – etwa im Fall der Musikalischen Früherziehung – und 4,40 Euro beim 60-minütigen Einzelunterricht angehoben werden. Am Mittwoch, 8. August, 18.30 Uhr, wird sich der Sozial- und Kulturausschuss mit der Thematik befassen, am darauf folgenden Donnerstag, 9. August, 19 Uhr, steht die Neuordnung der Gebührensatzung auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses. Beide Sitzungen finden im Ratssaal statt.

Der 45-minütige Einzelunterricht soll der Auflistung zufolge um 2,80 Euro teurer werden und künftig 94 Euro im Monat kosten. Beim 45-minütigen Gruppenunterricht mit drei Teilnehmern würden im neuen Semester 48 Euro fällig, das entspricht einer Kostensteigerung von 1,10 Euro. Von der vorgesehenen Gebührenanpassung nicht betroffen ist der Klassenunterricht, für den weiterhin 25 Euro berechnet werden sollen. Auch die Mietgebühren für die Instrumente bleiben mit 9 beziehungsweise 12 Euro unangetastet. Erwachsene Teilnehmer zahlen unverändert einen 30-prozentigen Zuschlag auf die Gebühren der jeweiligen Unterrichtsform. Gleichzeitig gibt es Ermäßigungen, wenn mehrere ortsansässige Familienmitglieder die städtische Musikschule besuchen. Für das zweite Familienmitglied wird ein Rabatt von 20 Prozent gewährt, der dritte Angehörige zahlt 30 Prozent weniger, und ab der vierten Person beträgt die Ermäßigung jeweils 50 Prozent. Die Preisreduktion wird immer auf den niedrigeren Gebührensatz gewährt.

Geplante Musikschulgebühren Laut Verwaltungsvorlage soll die Känguru-Musik ab 1. Oktober 25,50 Euro pro Monat kosten. Das Gleiche gilt für Musikalische Früherziehung und Grundausbildung. Für den Einzelunterricht werden je nach Dauer (30, 45 oder 60 Minuten) zwischen 62,50 Euro und 126 Euro berechnet. Der 45-minütige Gruppenunterricht kostet – abhängig von der Teilnehmerzahl – zwischen 27 Euro (8 Personen) und 57 Euro (2 Personen). Die Gebühr für Chor und Ensembleunterricht beträgt 19 Euro. Der Klassenunterricht kostet weiterhin 25 Euro. Die Mietpreise für Instrumente (9 beziehungsweise 12 Euro) bleiben ebenso unverändert.

Im Vergleich zu den Nachbarstädten schneidet Viernheim ganz unterschiedlich ab. Beim 45-minütigen Einzelunterricht etwa wäre Viernheim (94 Euro) künftig teurer als die Einrichtungen in Bensheim (90 Euro) und Heppenheim (79 Euro), höhere Beträge werden hingegen in Lampertheim (104,30 Euro) und Weinheim (112 Euro) eingefordert. Der Durchschnitt in der Region liegt bei 95,05 Euro.