Viernheim.Mit der Geburt eines Babys wird der Alltag auf den Kopf gestellt. Wenn Eltern keine Unterstützung von Familie oder Freunden haben, springen die Ehrenamtlichen von „wellcome“ ein. „wellcome“ versteht sich als moderne Nachbarschaftshilfe für Eltern.

Im ersten Jahr nach der Geburt helfen die Ehrenamtlichen für einige Monate ganz unbürokratisch im Familienalltag – so wie es Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden. Sie gehen mit dem Baby spazieren, damit die Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen mit den Geschwisterkindern. Eine scheinbar kleine Unterstützung - mit großer Wirkung: Für viele Mütter sind diese zwei Stunden in der Woche viel wert. Seit 2009 können Familien in Viernheim Unterstützung von „wellcome“ bekommen. Umgesetzt wird das Angebot in Kooperation mit dem Familienbildungswerk (FBW). Aktuell engagieren sich vier Ehrenamtliche, die ihre Zeit an Familien schenken. Im Viernheimer „Monat des Ehrenamts“, aber auch im Rahmen der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ wirbt die Viernheimer „wellcome“-Koordinatorin um neue Helfer für das Projekt. „Die Nachfrage von Familien, die sich über eine ehrenamtliche Unterstützung freuen würden, wächst ständig“, berichtet Susanne Frenzel.

Damit der Bedarf gedeckt werden kann, braucht es neue Unterstützer. „Die wellcome-Ehrenamtlichen können den Familien schnell und konkret helfen. Sie sorgen dafür, dass aus kleinen Krisen keine großen werden, denn häufig kommt es gar nicht erst zu größeren Probleme, wenn Eltern frühzeitig entlastet werden“, weiß Susanne Frenzel, die die Arbeit begleitet und koordiniert.

Zudem rät die „wellcome“-Ansprechpartnerin bei Bedarf auch zu ergänzenden und alternativen Angeboten für Eltern, Babys und Familien. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018