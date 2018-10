Moderne trifft auf Geschichte

Viernheim.„Wir haben uns über das Wiedersehen mit unseren Freunden aus den Partnerstädten Viernheims gefreut.“ Das berichtet Werner Ruppel, stellvertretender Vorsitzender des Französischen Clubs, über den jüngsten Ausflug. Nachdem im Jahr 2017 das historische Römer-Kastell „Saalburg“ das Ausflugsziel gewesen war, hatte Heddy Fraas, die Vorsitzende des Englischen Clubs, für dieses Jahr die kontrastreiche Mainmetropole Frankfurt als Zielpunkt ausgewählt.

Dank des sonnigen und warmen Wetters bestiegen 30 deutsche Mitglieder der beiden Clubs und acht Mitglieder der Association Rencontres Villes Jumelées aus Franconville (unter Führung von Marc Buvry) sowie Theresa und Chris Daws aus Potters Bar, bester Stimmung den Reisebus für diesen Tagesausflug.

Toller Ausblick

Die Innenstadt Frankfurts war an diesem Tag noch ziemlich ausgestorben, so dass es keine Mühe bereitete, nach knapp einer Stunde Fahrt den Main Tower zu erreichen, der hauptsächlich die Hessische Landesbank beherbergt und mit einer Höhe von 200 Metern und 56 Etagen das höchste Gebäude in Frankfurt ist, das von Besuchern „erklommen“ werden kann.

Nach dem Passieren der Sicherheitsschleusen, erreichte man bequem innerhalb von 45 Sekunden mit dem Fahrstuhl die luftige Dachterrasse. Zur Steigerung der körperlichen Fitness brauchte man nicht die 1090 Stufen hinaufzulaufen – sie dienen nur als Fluchtweg, man hätte aber im höchstgelegenen Fitnessstudio Europas Station machen können. Die Ausflügler wollten aber stattdessen den atemberaubenden Ausblick auf die Frankfurter Innenstadt genießen. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto nahmen viele noch die Gelegenheit wahr, die Kontraste der Frankfurter Innenstadt zu bewundern.

Nach dem Mittagessen aus der Bordküche – mit französischem Wein und Käsespezialitäten – auf dem Gelände eines Sachenshausener Fußballvereins trafen sich die Ausflügler am Nachmittag mit dem Stadtführer Kurt Rothenari an der Paulskirche. Sich durch die Besuchermassen hindurchkämpfend, führte er durch die erst vor vier Wochen fertigstellte, neu sanierte Frankfurter Innenstadt (Dom-Römer-Viertel).

Vom „Römer“ (Rathaus) am Alten Markt führte der Weg zum Kaiserdom St. Bartholomäus. Während der Generalsanierung des rund 7000 Quadratmeter großen Kerns der Frankfurter Innenstadt von Januar 2012 bis Mai 2018 wurden 35 Nachbauten mittelalterlicher Fachwerkhäuser in aufwendigen Einzelprojekten mit damals üblichen Materialien erstellt.

Wieder an der Paulskirche – dem Ort des ersten demokratischen gewählten Parlaments Deutschlands von 1848 – angekommen, begann eine ausgiebige Stadtrundfahrt, die unter anderem an der Europäischen Zentralbank und dem „Hochsicherheitstrakt“ des chinesischen Generalkonsulats vorbeiführte.

Dann ging es wieder Richtung Heimat zurück. Auf der romantischen Wachenburg kehrte die Gruppe zum Abendessen ein. Mit inbegriffen war eine Führung durch die Räumlichkeiten und Säle der Burg. Diese leitete der Restaurantbesitzer, der den Gästen die Geschichte der Burg, die zwischen 1907 und 1928 von studentischen Corps im Stile einer romanischen Höhenburg errichtet wurde, lebhaft zu erzählen wusste. Nach diesem erlebnisreichen Tag freuen sich die französischen Freunde schon auf den Gegenbesuch der Viernheimer im November, um ihnen den Beaujolais Primeur präsentieren zu können. kos

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018