Mona Lisas Lächeln fasziniert Kunstfreunde

Viernheim.Mit keinem der ganz großen Maler der Kunstgeschichte hatte die Forschung vermutlich so viel Mühe wie mit Leonardo da Vinci, dem Universalkünstler der Renaissance. Daran erinnerten sich jetzt Kunstfreunde in aller Welt an seinem 500. Todestag. Auch die Amici d’Italia würdigten sein geniales Schaffen bei einem Vortrag im Familienbildungswerk. Vereinsvorsitzender Gerhard Schindlbeck begrüßte im Vortragsraum zahlreiche Gäste sowie die Referenten Stefan Ackermann und Walter Müller.

Der Kunstsachverständige Stefan Ackermann schilderte anhand von Bildern, wie es zu den Welterfolgen dieses begnadeten Malers kam. Walter Müller vermittelte mittels Skizzen und Modellen die Arbeit Leonardo da Vincis als Erfinder, Gestalter und Ingenieur.

Da Vincis Kindheit und Jugend waren geprägt von der dritten Ehe seines Vaters. Um die Schulbildung des jungen Leonardo kümmerte sich der Großvater. Schon seine ersten Werke als Maler haben andere Künstler der Renaissance kritisch bewertet. Leonardo da Vinci hatte sich durchgesetzt und bot bei einem fulminanten Künstlerwettstreit mit dem Bild von der Anghiari-Schlacht Michelangelo Paroli.

Stefan Ackermann zeigte auf, wie die Maler jener Zeit immer wieder kleine Veränderungen, zum Beispiel an der Kleidung der dargestellten Personen, vornahmen, um die Bilder aufzuwerten. Besonders auffällig waren die Veränderungen an Leonardo da Vincis berühmtem Bild der Mona Lisa, dessen Gestaltung man in verschiedenen Ansichten verfolgen konnte.

Berühmte Sfumato-Technik

Auch das Werk „Abendmahl“ entstand erst nach mehreren Neufassungen. Stefan Ackermann erwähnte auch das Übermalen von Grundfarben, wodurch die sogenannte Sfumato-Technik entstand, zum Beispiel bei dem berühmten Bild der Mona Lisa.

Walter Müller stellte Leonardo da Vinci als vielseitigen Gestalter, Ingenieur, Architekten und Erfinder mit Original-Skizzen von dessen Arbeiten vor. Da Vinci schuf die Bauteile für eine mehrfach veränderbare Brücke, er beobachtete die Natur und besonders die Vögel und verwendete deren Flugtechnik zur Konstruktion eines Fluggerätes. Realisiert wurden diese Pläne jedoch nicht. Mit Hinweisen auf die bevorstehende Studienfahrt nach Paris zur Besichtigung der bedeutendsten Werke Leonardo da Vincis im Louvre schloss Gerhard Schindlbeck den informativen Vortragsabend der Amici d’Italia. H.T.

