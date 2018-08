Monat des Ehrenamts macht Werbung für freiwillige Hilfe

Viernheim.„Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt“, forderte US-Präsident John F. Kennedy in der Antrittsrede 1961 seine Landsleute zur Mitarbeit auf. Damit war das gemeint, was man heutzutage unter ehrenamtlicher Tätigkeit versteht. Ein ähnliches Ziel verfolgt der Monat des Ehrenamts in Viernheim, bei dem anhand praktischer Beispiele Werbung für bürgerschaftliches Engagement betrieben wird.

Auf dem Wochenmarkt in der Schulstraße wurden jetzt die zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten vorgestellt. Wegen des regnerischen Wetters war der Zuspruch leider nicht wie erhofft. Trotzdem waren Bedienstete der Stadtverwaltung, Mitglieder der Steuerungsgruppe Bürgerkommune sowie Vertreter der beteiligten Vereine, Gruppen und Institutionen engagiert bei der Sache, um den Bürgern den Sinn des Monats des Ehrenamts näherzubringen.

Vom 1. bis 30. September lautet das Motto „Demokratie heißt mitgestalten“. Auf dem Programm stehen mehr als 40 Termine, die das lokale Spektrum widerspiegeln. Dabei sind auch Vereinsaktivitäten zu finden, die perfekt in den Rahmen passen. Im Treff im Bahnhof (T.i.B.) finden gleich acht Veranstaltungen statt.

Viele Viernheimer engagieren sich ehrenamtlich und freiwillig in Vereinen und Verbänden, übernehmen Verantwortung für sich und die Gesellschaft und stabilisieren damit auch die Demokratie. Die Organisatoren wollen den Blick hinter die Kulissen ermöglichen und Lust auf bürgerschaftliche Mithilfe machen. Man will außerdem die vielen Ehrenamtler mit ihren Tätigkeiten und Leistungen fürs Gemeinwohl sichtbarer machen.

Nach 2015 wird der Monat des Ehrenamts zum zweiten Mal durchgeführt. Vereine, Selbsthilfegruppen, Initiativen und Institutionen bieten dabei die Möglichkeit, sich einzubringen. Die Vielfalt der Vereine und ehrenamtlichen Projekte in Viernheim wird den ganzen September über dargestellt – am Tag des Friedhofs, beim Familiensporttag, dem Vereinsfrühschoppen, bei der Tafel der Begegnung, beim Open-Air-Parlament, im Kindertheater, auf dem Jubiläumskonzert des MGV Liederkranz und bei brasilianischer Musik mit dem Beleza-Trio – um nur einige zu nennen. JR

Info: Das gesamte Programm steht unter viernheim.de

© Südhessen Morgen, Montag, 27.08.2018