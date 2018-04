Anzeige

Viernheim.Die Straßenbaufirma Kutter beginnt am kommenden Montag, 23. April, mit der Sanierung folgender Straßen: Am Lampertheimer Weg (Zufahrtsstrecke zur Kleinmüllsammelstelle parallel zur Autobahn), Im Wingert, Jahn-, Sand-, Uhland- und Werkstraße. Dies teilt die städtische Presse- und Informationsstelle in einer Meldung an die Medien mit und bittet betroffene Anlieger sowie Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.

Auf Vordermann gebracht werden diese sanierungsbedürftigen Straßen im sogenannten DSK-Verfahren (Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise), das sich bei der Sanierung der Raiffeisenstraße und Teilbereichen der Industriestraße bestens bewährt habe, so die Pressestelle. Begonnen wird am kommenden Montag mit der Straße „Am Lampertheimer Weg“ (Zufahrt zur Kleinmüllsammelstelle).

Da die Arbeiten wetterabhängig seien, könne der genaue Ausführungstermin erst drei Tage vor Baubeginn in der jeweiligen Straße per Halteverbotsbeschilderung bekanntgegeben werden. Die Arbeiten beanspruchen rund zwei Arbeitstage pro Straßenzug. Im Rahmen der Bauausführung kann es zu einer kurzfristigen Vollsperrung für den Kraftfahrzeugverkehr von circa zwei Stunden pro Arbeitstag kommen. Die Anwohner werden gebeten, dafür zu sorgen, dass ihre Kraftfahrzeuge außerhalb der betroffenen Straßen geparkt werden.